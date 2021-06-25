В Арктике за счет бюджета ликвидируют три опасных объекта и 8 свалок

Восемь несанкционированных свалок и три наиболее опасных объекта накопленного экологического вреда уберут в арктической зоне России за счет бюджета. Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов в ходе форума "Председательство России в Арктическом совете - экологическая повестка дня для России и мира".

"По нашему национальному проекту "Экология" за счёт федерального бюджета мы проведем рекультивацию пометохранилища бывшей птицефабрики в Мурманской области - такие накопления самые опасные и для человека и природы, - уточнил Александр Козлов. - Проведем ликвидацию хвостохранилища Куларской золотоизвлекающей фабрики в Якутии".

Также будут рекультивированы свалки в Мурманске, Архангельске, Беломорске и Анадыре, добавил министр.

Кроме того, особое внимание будет уделено мониторингу выбросов черного углерода и метана. По мнению Александра Козлова, именно эта сажа очень опасна для ледяного и снежного покрова. Минприроды наладит систему мониторинга состояния воздуха в Арктике, а компаниям, работающим в этом регионе с очень хрупкой экологией, надо перейти на наилучшие доступные технологии, минимизировать свои выбросы в воздух, воду и прочий вред, наносимый природе, заключил министр.