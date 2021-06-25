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Рубрика: В мире

В австралийском Сиднее объявили локдаун из-за вспышки COVID-19

Фото: Reuters/ AAP Image/Paul Braven Фото: Reuters/ AAP Image/Paul Braven
Фото: Reuters/ AAP Image/Paul Braven

Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс вводят жесткие ограничительные меры в четырех центральных районах Сиднея из-за ухудшающейся эпидемической обстановки. Об этом сообщила премьер-министр региона Глэдис Береджиклян.

Фото: AP Photo/Mark Baker
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"Жителям четырех районов Сиднея - Вуллары, Уэверли, Рэндвика и центрального делового квартала - необходимо оставаться дома, - цитирует ТАСС главу регионального правительства. - Всем, кто бывал в указанных районах в последние две недели, надо сдать тест на COVID-19 и находиться в изоляции не менее 14 дней".

С субботы, 26 июня, жители закрытых на карантин районов смогут покидать свои дома только для покупки продуктов и товаров первой необходимости, визита к врачу и занятий спортом, а также для работы или учебы, если это невозможно делать из дома. За пределами квартиры все, за исключением детей младше 12 лет, должны будут носить маски и поддерживать социальную дистанцию.

Предварительно сообщается, что закрытыми центральные районы Сиднея останутся до второго июля. На этот период также остановят работу все предприятия, учреждения и ведомства за исключением магазинов, аптек, заправок и банков. С начала эпидемии в Австралии выявили более 30 тысяч случаев заражения коронавирусом (30 408).

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