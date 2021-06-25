В Чили впервые зарегистрировали заражение штаммом "Дельта"

Власти Чили подтвердили первый в стране случай заражения штаммом "Дельта" коронавирусной инфекции нового типа. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Энрике Парис.

По его словам, заболела пациентка 43 лет, прибывшая накануне из США. Женщина и члены ее семьи были изолированы, пишет ТАСС.

Министр отметил, что для сдерживания распространения эпидемии необходимо усилить контроль за въезжающими. С середины июня в Чили отмечается улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации с COVID-19. После того как с 12 июня власти ужесточили карантин, число новых заражений снизилось на 22% за две недели, отмечают в Минздраве. К настоящему времени в стране выявлено более полутора миллионов случаев заражения коронавирусом. Границы Чили закрыты.