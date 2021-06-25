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25.06.2021 11:43
Рубрика: Экономика

В ФНС рассказали, сколько заработали самозанятые за год

Текст: Елена Манукиян

Совокупный доход самозанятых за год составил более 463 млрд рублей. За этот период было сформировано 383 млн чеков, средний из которых - 1 207 рублей. Об этом 25 июня сообщили в Федеральной налоговой службе.

Фото: iStock
В России свыше 30 тысяч детей платят налоги как самозанятые

Специальный налоговый режим для самозанятых действует на территории всей страны с 1 июля прошлого года. В ведомстве подчеркнули, что ежедневно его выбирают более 5,5 тысяч человек.

Всего в России зарегистрировано уже 2,5 млн самозанятых. Основные направления их деятельности - такси, доставка товаров, аренда квартир, репетиторство, ремонтные, маркетинговые и IT-услуги.

Самозанятые отчисляют в бюджет 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. При этом налоги им нужно платить только при наличии дохода.

Экономика Финансы Налоги Экономика Работа Занятость Правительство Минфин ФНС

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