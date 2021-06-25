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25.06.2021 18:44
Рубрика: В мире

В генштабе Британии признали риск эскалации после инцидента с эсминцем

Текст: Александр Саможнев
Инцидент с эсминцем Defender в Черном море мог привести к "необоснованной эскалации", заявил начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер.
Фото: wikimedia.org Фото: wikimedia.org
Фото: wikimedia.org
Фото: Минобороны РФ
В Британии подтвердили, что эсминец шел на провокацию в Черном море

"Просчеты в игре в "кошки-мышки" с Россией могут привести к полномасштабной войне", - цитирует Картера газета The Telegraph. По его словам, ситуация в Черном море - это один из тех случаев.

В среду британский эсминец Defender пересек морскую границу России в районе мыса Фиолент в Крыму. Пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а самолет СУ-24М провел бомбометания по курсу военного корабля. После этого судно изменило курс.

В мире Европа Великобритания

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