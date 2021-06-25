В ЮАР активисты потребовали скорейшего одобрения вакцины "Спутник V"

Участники крупнейшей за последние почти два года демонстрации в Претории потребовали отставки руководителя южноафриканского управления по регулированию медицинских средств (SAHPRA) Хелен Риз из-за проволочки с одобрением российской вакцины "Спутник V" и китайской Sinovac.

"Мы требуем, чтобы руководитель SAHPRA в течение ближайших семи дней ушла в отставку. Именно она стала камнем преткновения на пути получения вакцин от коронавируса", - цитирует ТАСС деятеля левой партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиуса Малема. Активисты пригрозили блокадой дома чиновницы, пока не будут выполнены их требования. Малема заявил, что его сторонники переходят к массовым акциям в поддержку вакцинации всего населения.

Полиция намерена предъявить организаторам демонстрации уголовные обвинения за нарушение мер по борьбе с пандемией. В связи с третьей волной коронавируса запрещено с 16 июня проведение массовых мероприятия на открытом воздухе с участием более 100 человек.