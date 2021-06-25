В Киргизии зарегистрирована однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт"

Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" зарегистрирована Министерством здравоохранения Киргизии. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В сообщении говорится: "Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения Киргизской Республики".

РФПИ отмечает, что эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Расчет эффективности осуществлен на основе данных исследования россиян, "получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021-го. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов, отметили в РФПИ".

Тем временем в Москве пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, намерен вакцинироваться от коронавируса вакциной "Спутник-Лайт". Он объяснил, что ранее не поставил прививку, поскольку переболел коронавирусом. "У меня очень высокие антитела и Т-клеточный иммунитет", - сказал пресс-секретарь президента. Но Песков признал, что в РФ появились новые рекомендации Минздрава, согласно которым даже с высокими антителами необходимо прививаться. "Поэтому, а также в связи с тем, что логистически с прививкой будет проще передвигаться и работать, я в ближайшие недели планирую сделать прививку [однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"]", - сказал пресс-секретарь президента.