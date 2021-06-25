Китайский рынок продолжает активно открываться внешнему миру. Не так давно в провинции Хайнань на юге страны состоялось первое Китайское международное ЭКСПО потребительских товаров (CICPE). Общая площадь выставочной зоны CICPE составила 80 тысяч квадратных метров. В общей сложности в мероприятии приняли участие 2628 брендов из 70 стран и регионов мира. Столь показательные цифры отражают привлекательность экономики Китая и раскрывают очарование открытости страны внешнему миру.
В рамках CICPE в национальном павильоне Швейцарии посетителям были представлены великолепные пейзажи Альп и местные швейцарские товары. В павильоне модной жизни можно было увидеть морепродукты из южной части Тихого океана, национальное достояние Испании - испанскую ветчину и свежие сезонные фрукты острова Тасмания. А в выставочной зоне провинции Хубэй - интеллектуальные технологии, нематериальное культурное наследие, изысканные вина и местные лакомства. Выставка предоставила компаниям всего мира широкие торговые возможности.
С начала этого года уже прошли Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров (CIEF), состоявшаяся в онлайн-режиме, а также первое Китайское ЭКСПО потребительских товаров (CICPE). Китайская международная ярмарка торговли услугами - 2020 (CIFTIS) и четвертое Китайское международное импортное ЭКСПО (CIIE) находятся в стадии интенсивной подготовки. Организуя одно за другим крупномасштабные торгово-экономические мероприятия, Китай создает платформу для взаимовыгодного и взаимовыгодного сотрудничества и дает четкий сигнал о расширении своей открытости внешнему миру. Это демонстрирует ответственность и готовность КНР делиться возможностями со всеми сторонами.
Будучи первой выставкой национального уровня в Китае на тему потребительских товаров высшего качества, CICPE, как и CIEF, CIIE и CIFTIS, несомненно, станет еще одной яркой визитной карточкой Китая и свидетельством его открытости внешнему миру. Страна практическими действиями доказала миру, что двери Китая не закроются, а будут открываться только шире.
Крупномасштабные международные выставки, ориентированные как на сам Китай, так и на зарубежные страны, являются важным окном для расширения внешних связей Китая, а также ценной возможностью понаблюдать за китайской экономикой. На крупных выставках большую симпатию у посетителей завоевывает высокотехнологичная продукция, а товары, вобравшие в себя научно-технические разработки и культурное содержание, становятся еще более востребованными и популярными.
Высококачественный потребительский спрос является проявлением трансформации и модернизации структуры потребления Китая, а также отражением высококачественного развития экономики КНР. Это демонстрирует, что экономическое развитие страны не только имеет количественное преимущество сверхбольшого потребительского рынка, состоящего из 1,4 миллиарда человек, но и обладает скрытым потенциалом для оптимизации структуры потребления и повышения потребительского спроса. И это, безусловно, будет стимулировать развитие новых отраслей и новых форматов бизнеса.
Теперь Китай имеет более тесные связи с другими странами мира, и все больше потребителей могут с удобством приобретать высококачественные товары из стран по всему миру прямо у двери своего дома. Потребительский потенциал китайского рынка не только открывает предприятиям разных стран больше возможностей для бизнеса, но и более точно удовлетворяет устойчиво растущие потребности людей по всему миру и придает больший импульс улучшению их жизни. Можно сказать, что китайский рынок также является возможностью для всего мира и придаст мощный толчок восстановлению мировой экономики.
Китай призывает страны мира разделять возможности и создавать общее будущее. В современном Китае бок о бок развиваются китайское производство и китайские сервисы, а мировая фабрика и мировой рынок способствуют взаимному сближению и продвижению. Китай, который полон жизненных сил и энергии, обязательно откроет новые пути и внесет новый вклад в высококачественное развитие мировой торговли и инвестиций.
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