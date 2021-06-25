По мере того как продолжает восстанавливаться китайская экономика, повышенное внимание вызывает потребительский спрос на сверхбольшом рынке Китая. Развитие КНР предоставляет уникальные возможности для стран мира. Важным аспектом является то, что восстановление потребительского спроса в Китае обеспечило широкое рыночное пространство для всего мира.

Китайский рынок продолжает активно открываться внешнему миру. Не так давно в провинции Хайнань на юге страны состоялось первое Китайское международное ЭКСПО потребительских товаров (CICPE). Общая площадь выставочной зоны CICPE составила 80 тысяч квадратных метров. В общей сложности в мероприятии приняли участие 2628 брендов из 70 стран и регионов мира. Столь показательные цифры отражают привлекательность экономики Китая и раскрывают очарование открытости страны внешнему миру.

В рамках CICPE в национальном павильоне Швейцарии посетителям были представлены великолепные пейзажи Альп и местные швейцарские товары. В павильоне модной жизни можно было увидеть морепродукты из южной части Тихого океана, национальное достояние Испании - испанскую ветчину и свежие сезонные фрукты острова Тасмания. А в выставочной зоне провинции Хубэй - интеллектуальные технологии, нематериальное культурное наследие, изысканные вина и местные лакомства. Выставка предоставила компаниям всего мира широкие торговые возможности.

Интеллектуальные роботы исполняют на музыкальном инструменте янциньклассическую китайскую народную музыку на первом Китайском международном ЭКСПО потребительских товаров. Фото: "Жэньминь жибао" онлайн / Чжан Уцзюнь

С начала этого года уже прошли Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров (CIEF), состоявшаяся в онлайн-режиме, а также первое Китайское ЭКСПО потребительских товаров (CICPE). Китайская международная ярмарка торговли услугами - 2020 (CIFTIS) и четвертое Китайское международное импортное ЭКСПО (CIIE) находятся в стадии интенсивной подготовки. Организуя одно за другим крупномасштабные торгово-экономические мероприятия, Китай создает платформу для взаимовыгодного и взаимовыгодного сотрудничества и дает четкий сигнал о расширении своей открытости внешнему миру. Это демонстрирует ответственность и готовность КНР делиться возможностями со всеми сторонами.

Будучи первой выставкой национального уровня в Китае на тему потребительских товаров высшего качества, CICPE, как и CIEF, CIIE и CIFTIS, несомненно, станет еще одной яркой визитной карточкой Китая и свидетельством его открытости внешнему миру. Страна практическими действиями доказала миру, что двери Китая не закроются, а будут открываться только шире.

Крупномасштабные международные выставки, ориентированные как на сам Китай, так и на зарубежные страны, являются важным окном для расширения внешних связей Китая, а также ценной возможностью понаблюдать за китайской экономикой. На крупных выставках большую симпатию у посетителей завоевывает высокотехнологичная продукция, а товары, вобравшие в себя научно-технические разработки и культурное содержание, становятся еще более востребованными и популярными.

Организуя крупномасштабные торгово-экономические мероприятия, Китай создает платформу для взаимовыгодного сотрудничества

Высококачественный потребительский спрос является проявлением трансформации и модернизации структуры потребления Китая, а также отражением высококачественного развития экономики КНР. Это демонстрирует, что экономическое развитие страны не только имеет количественное преимущество сверхбольшого потребительского рынка, состоящего из 1,4 миллиарда человек, но и обладает скрытым потенциалом для оптимизации структуры потребления и повышения потребительского спроса. И это, безусловно, будет стимулировать развитие новых отраслей и новых форматов бизнеса.

Теперь Китай имеет более тесные связи с другими странами мира, и все больше потребителей могут с удобством приобретать высококачественные товары из стран по всему миру прямо у двери своего дома. Потребительский потенциал китайского рынка не только открывает предприятиям разных стран больше возможностей для бизнеса, но и более точно удовлетворяет устойчиво растущие потребности людей по всему миру и придает больший импульс улучшению их жизни. Можно сказать, что китайский рынок также является возможностью для всего мира и придаст мощный толчок восстановлению мировой экономики.

Китай призывает страны мира разделять возможности и создавать общее будущее. В современном Китае бок о бок развиваются китайское производство и китайские сервисы, а мировая фабрика и мировой рынок способствуют взаимному сближению и продвижению. Китай, который полон жизненных сил и энергии, обязательно откроет новые пути и внесет новый вклад в высококачественное развитие мировой торговли и инвестиций.

100-летие Коммунистической партии Китая

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