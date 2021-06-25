В Минцифры рассказали, сколько россиян уже получили QR-коды о вакцинации

QR-коды об иммунитете к коронавирусу на госуслугах уже есть у 11 млн россиян, заявил 25 июня замглавы Минцифры Олег Качанов, пишет ТАСС. При этом он подчеркнул, что до 30 июня их могут получить еще 9 млн человек.

Качанов обратил внимание, что QR-коды выдаются тем, кто сделал прививку, а также переболевшим (таких около 5 млн человек).

При этом он отметил, что 4 млн вакцинированных пока не могут их получить, потому что не зарегистрированы на госуслугах или у них не подтверждена учетная запись.

Между тем, в регионах со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в некоторые общественные заведения будут пускать только по QR-кодам. Например, они потребуется желающим посетить московские рестораны и кафе.

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве уточнили, если человек не обращался к врачу или переболел бессимптомно и факт его болезни не зафиксирован в регистре, то получить QR-код он не сможет.