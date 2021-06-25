В МВД предупредили о шести видах телефонных мошенничеств

Мошенники чаще всего используют шесть способов обмана людей по мобильному телефону. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Во-первых, это обман по телефону с сообщением о попавшем в беду родственнике. Для решения проблемы требуют определенную сумму. В МВД рекомендуют перезвонить человеку, который якобы попал в беду.

Во-вторых, телефонный номер-грабитель, когда на мобильный телефон приходит SМS с просьбой перезвонить на указанный номер. Перезвонившего долго держат на линии и списывают деньги. В-третьих, телефонные вирусы. Это когда на телефон абонента приходит сообщение с просьбой перейти по ссылке, после этого и происходит списание денег.

В-четвертых, якобы выигрыш в лотерее. На мобильный телефон звонит якобы ведущий популярной радиостанции и поздравляет с крупным выигрышем в лотерее. Перезвонившему абоненту объясняют, что для получения приза необходимо предоставить реквизиты карты и заплатить налог на доходы физических лиц. Нельзя сообщать реквизиты и код карты никому.

В-пятых, простой код от оператора связи. Человеку поступает звонок либо приходит SМS-сообщение якобы от сотрудника службы технической поддержки оператора мобильной связи. Предлагается подключить новую эксклюзивную услугу для улучшения качества связи, для защиты от спам-рассылки. Для этого просят набрать под диктовку код или сообщение. Однако этот код является комбинацией для осуществления мобильного перевода денег со счета абонента на счет мошенников.

В-шестых, SМS-просьба о помощи, когда одновременно используются упростившиеся схемы перевода денег на счет. Абонент получает на мобильный телефон сообщение: "У меня проблемы, кинь 900 рублей на этот номер. Мне не звони, перезвоню сам". На SМS с незнакомых номеров реагировать нельзя.