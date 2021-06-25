В Омане одобрено экстренное применение вакцины "Спутник V"

Власти султаната Оман одобрили экстренное применение в стране двух вакцин от коронавируса - китайской Sinovac и российской "Спутник V".

"Лицензии на экстренное применение также были выданы в Султанате для четырех вакцин, а именно вакцин Pfizer/Biontech, Oxford/AstraZeneca, "Спутник V" и Sinovac", - передает РИА Новости заявление генерального директора департамента по надзору и контролю за заболеваниями в министерства здравоохранения Сейфа Салима аль-Абри.

Таким образом, Оман стал 68-й страной, одобрившей российскую вакцину. Сейчас по количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.