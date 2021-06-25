В Петербурге умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Александр Лесков

В Петербурге в возрасте 73 лет скончался актер Александр Лесков, известный по роли в сериале "Улицы разбитых фонарей", сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Александр Лесков окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, учился в мастерской самого Товстоногова. В МДТ он играл Веньку в "Жестокости", в постановке "Дуэль" в БДТ - Искандера.

У Лескова также были роли в Рижском драматическом театре, в Московском театре имени Ленинского комсомола, а петербургские зрители помнят его по роли Семена Семеновича в спектакле "Пассаж в пассаже" Театра Комедии имени Акимова.

Но известность пришла к артисту благодаря телесериалам. Помимо "Улиц разбитых фонарей", он снимался в "Ментовских войнах", "Юнкерах", "Гончих-2" и "Катерина. Возвращение любви".

Ранее сообщалось, что в Северной столице в возрасте 53 лет умерла актриса Инна Волгина, которая снималась в "Улицах разбитых фонарей", "Ментовских войнах", "Тайнах следствия".