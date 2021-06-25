Новости

"Сверхъестественное" получит сериал-приквел 11:01
Вышел трейлер "черного вестерна" "Тем сильнее они падут" с Эльбой 24.06.2021
Вышел трейлер сиквела анимационного мюзикла "Зверопой" 24.06.2021
Вышел новый тизер фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец" Marvel 24.06.2021
В Петербурге скончалась актриса "Улиц разбитых фонарей" Инна Волгина 24.06.2021

В Петербурге умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Александр Лесков

Утраты
    25.06.2021, 09:41
Текст:   Вера Черенева(Санкт-Петербург)

В Петербурге в возрасте 73 лет скончался актер Александр Лесков, известный по роли в сериале "Улицы разбитых фонарей", сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Александр Лесков окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, учился в мастерской самого Товстоногова. В МДТ он играл Веньку в "Жестокости", в постановке "Дуэль" в БДТ - Искандера.

У Лескова также были роли в Рижском драматическом театре, в Московском театре имени Ленинского комсомола, а петербургские зрители помнят его по роли Семена Семеновича в спектакле "Пассаж в пассаже" Театра Комедии имени Акимова.

Но известность пришла к артисту благодаря телесериалам. Помимо "Улиц разбитых фонарей", он снимался в "Ментовских войнах", "Юнкерах", "Гончих-2" и "Катерина. Возвращение любви".

Ранее сообщалось, что в Северной столице в возрасте 53 лет умерла актриса Инна Волгина, которая снималась в "Улицах разбитых фонарей", "Ментовских войнах", "Тайнах следствия".

Новости

78-летний Харрисон Форд получил травму на съемках "Индианы Джонса 5" 24.06.2021
Умер актер из "Они сражалась за Родину" Ёрмахмад Аралев 24.06.2021
Вышел трейлер сериала про команду гомосексуальных супершпионов 24.06.2021
Вышел трейлер боевика с Брюсом Уиллисом "За гранью жизни" 24.06.2021
⧣ Россия
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
СМИ назвали имя новой возлюбленной Гарика Харламова 24.06.2021
Менеджер: Певица МакSим по-прежнему находится в коме 24.06.2021
Певец Валерий Леонтьев перенес две операции 24.06.2021
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Вышел первый трейлер ремейка "Тёрнера и Хуча" 24.06.2021
Вышел первый трейлер спин-оффа "Американской истории ужасов" 24.06.2021
В Marvel официально прокомментировали сексуальную ориентацию Локи 24.06.2021
⧣ утраты
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер Валентин Рыжий 23.06.2021
Умер легендарный диктор, народный артист России Виктор Балашов 23.06.2021
Умерла звезда "Стартрека" и "Коломбо" Джоанн Линвилл 23.06.2021