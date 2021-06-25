В Пиренеях найдено кольцо легионера с изображением царицы амазонок

Железное кольцо с резным камнем найдено при раскопках археологического памятника Тоссаль-де-Балтарга в каталонских Пиренеях. Изображение на печатке посвящено древнегреческому герою из Одиссеи - Ахиллу и царице амазонок Пентесилее.

Камнерез изобразил стоящую на коленях амазонку, опирающуюся на боевой топор. Мастер сумел детально передать одежду и вооружение героев. Можно даже увидеть ремешки сандалий на правой ноге Пентесилеи и детали ее прически. При этом размер камня - 17 на 15,5 мм. Стилистический анализ позволил датировать кольцо и гемму 100-50 годами до н. э.

По мнению ученых Археологического института Германии, высокое качество резьбы свидетельствует, что кольцо было изготовлено за пределами Испании и принадлежало высокопоставленному римскому легионеру. Украшение использовалось в качестве личной печати на документах.

Как сообщает El Espanol, в Тоссаль-де-Балтарга в 2017 году найдено три таких кольца. Кольцо с Ахиллом и Пентесилеей найдено в здании, построенном в середине II века до н. э. и заброшенном между 50 и 30 годами до н. э. Монеты и гвозди из солдатских сапог, найденные на этом месте, указывают, что в сторожевой башне размещался небольшой гарнизон, который контролировал стратегически важный проход через горы.

Поскольку свидетельств разрушений в Тоссаль-де-Балтарга нет, то вероятно римский гарнизон был выведен из форта после подавления восстания керетанов в 39 году до нашей эры, и в это время было потеряно кольцо.

Справка "РГ"

Согласно греческим мифам, дочь бога войны Ареса Пентесилея прибыла на помощь осажденной Трое уже после гибели Гектора. Она отважно сражалась с греческими воинами, пока не пала в поединке с Ахиллом, который влюбился в убитую им деву-воительницу. Данный сюжет был широко распространен в античном искусстве.