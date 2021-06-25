В России более 21 млн человек привились первым компонентом вакцины от COVID-19

Количество граждан, привитых первым компонентом вакцины против коронавируса, превысило 21 миллион человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В связи с выросшим количеством людей, идущих на вакцинацию, потребовалось изменение логистических цепочек, и компания-оператор наращивает поставки препаратов в регионы, сказал он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
"Среди вакцинированных количество заболевших не превышает 0,5 процента в среднем. То есть вакцинация позволяет обеспечить защиту от заболевания или тяжелого течения заболевания", - подчеркнул Мурашко. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила эти данные.