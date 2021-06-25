В России предлагают установить новую выплату для ветеранов

С 2022 года ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей, установленную участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, предлагается распространить на лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Соответствующие проекты указа президента и постановления правительства разрабатываются и будут представлены на общественное обсуждение в ближайшее время.
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
"Подготовка данных проектов позволит около 70 тысячам граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда, получать ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей", - пояснили "Российской газете" в пресс-службе Минтруда России.
Предполагается, что ежегодная денежная выплата будет предоставляться россиянам, постоянно проживающим в России, Пенсионным фондом и соответствующими федеральными органами исполнительной власти. А россиянам, постоянно проживающим в Латвии, Литве и Эстонии - Минобороны России через отдел обеспечения при посольстве Российской Федерации в Эстонской Республике.