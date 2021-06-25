В России резко вырос спрос на тесты на антитела к коронавирусу

В некоторых регионах резко вырос спрос на тесты, определяющие количество антител к коронавирусу, поэтому лабораторные службы переходят на усиленный режим работы. Об этом "Российской газете" сообщили в сети медицинских лабораторий "Инвитро".

"Мы продолжаем выполнять количественные тесты на антитела IgG в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Сибирском и Уральском регионах, - пояснила "РГ" представитель "Инвитро". - В то же время в некоторых регионах из-за возникшего дефицита необходимых реагентов мы приняли решение переориентировать лаборатории на технологии, использующие отечественные реагенты. Думаю, пауза не затянется, процесс реорганизации займет неделю, максимум 10 дней. Одновременно мы ожидаем новых поставок от наших зарубежных партнеров и возобновим тестирование в полном объеме, как только получим от них необходимые реагенты".

Из-за резкого роста спроса на тестирование все лабораторные комплексы "Инвитро" сейчас работают в круглосуточном режиме. "Думаю, скачок спроса связан с введением ограничений в регионах - например, люди, которые ранее болели легко и без подтвержденного диагноза, хотят убедиться - перенесли ли они COVID-19, чтобы решить вопрос о вакцинации", - сказала представитель службы. - Мы рассчитываем максимально быстро возобновить тестирование в полном объеме, так как понимаем всю важность его выполнения в текущей эпидемиологической обстановке".

В то же время в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции дали последние рекомендации о том, что переболевшим COVID-19 более полугода назад нужно сделать прививку вне зависимости от уровня антител, следовательно, выполнять тест не обязательно.

"Все, кто сдали, получат результаты, возможно, только с задержкой на один-два дня", - говорится в сообщении.