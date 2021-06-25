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25.06.2021 10:11
Рубрика: Власть

Вице-спикер Госдумы Лебедев решил уйти из политики

Текст: Татьяна Замахина
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) не будет участвовать в выборах в восьмой созыв Госдумы и в целом уйдет из политики. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я принял решение не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы VIII созыва, которые пройдут в сентябре этого года, и приостановить свое участие в политической жизни страны", - написал парламентарий.

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По его словам, такое решение обдумывалось несколько месяцев и было согласовано с партией. В своем сообщении политик высказал мнение, что двадцать лет работы в парламенте прошли достаточно содержательно.

Лебедев - сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В Госдуме он входил в президиум фракции ЛДПР, в седьмом созыве состоял в комитете по госстроительству и законодательству.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Единый день голосования-2021

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