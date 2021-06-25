Вице-спикер Госдумы Лебедев решил уйти из политики

"Я принял решение не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы VIII созыва, которые пройдут в сентябре этого года, и приостановить свое участие в политической жизни страны", - написал парламентарий.

По его словам, такое решение обдумывалось несколько месяцев и было согласовано с партией. В своем сообщении политик высказал мнение, что двадцать лет работы в парламенте прошли достаточно содержательно.

Лебедев - сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В Госдуме он входил в президиум фракции ЛДПР, в седьмом созыве состоял в комитете по госстроительству и законодательству.