Вице-спикер Госдумы Лебедев решил уйти из политики

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) не будет участвовать в выборах в восьмой созыв Госдумы и в целом уйдет из политики. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Я принял решение не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы VIII созыва, которые пройдут в сентябре этого года, и приостановить свое участие в политической жизни страны", - написал парламентарий.
По его словам, такое решение обдумывалось несколько месяцев и было согласовано с партией. В своем сообщении политик высказал мнение, что двадцать лет работы в парламенте прошли достаточно содержательно.
Лебедев - сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В Госдуме он входил в президиум фракции ЛДПР, в седьмом созыве состоял в комитете по госстроительству и законодательству.