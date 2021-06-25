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Рубрика: В мире

Власти Чехии объявили о погибшем и 300 пострадавших в результате торнадо

Последствия торнадо в одной из чешских деревень, 24 июня 2021 г. Фото: AFP/Radek Mica Последствия торнадо в одной из чешских деревень, 24 июня 2021 г. Фото: AFP/Radek Mica
Последствия торнадо в одной из чешских деревень, 24 июня 2021 г. Фото: AFP/Radek Mica

Как минимум один человек погиб, еще около 300 жителей, включая детей, получили ранения в результате сильного торнадо, обрушившегося на юго-восток Чехии. Серьезно пострадали семь сел и город Годонин, расположенные неподалеку от границ с Австрией и Словакией.

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Об этом сообщило Чешское телевидение, ссылаясь на данные минздрава страны и МВД. Отмечается, что некоторые люди все еще находятся под завалами разрушенных домов. На месте работают медики, пожарные и полицейские со всей страны. Австрия направила на помощь Чехии два медицинских вертолета и 20 санитарных машин с медиками, Словакия - пять санитарных машин.

Власти страны объявили о выделении значительных сумм на восстановление. С пятницы пострадавшие жители смогут получить на месте первоначальную финансовую помощь наличными в размере 58 тысяч крон (около 2,7 тысячи долларов) на каждого.

По данным синоптиков, торнадо имел силу 3-4 степени из пяти возможных, а размер града достигал 10 сантиметров. Повреждены сотни домов, повалены деревья и столбы ЛЭП. Без электричества остаются около 120 тысяч семей. Введен режим чрезвычайной ситуации.

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