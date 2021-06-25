Ученые допустили внеземное вмешательство в развитие цивилизации

Международная команда ученых представила новое исследование, доказывающее, что космическая катастрофа 13-тысячелетней давности могла спровоцировать сдвиг развития человеческой цивилизации в сторону стремительного прогресса.

Исследование опубликовано в журнале Earth-Science Reviews, а коротко статья пересказывается на сайте Эдинбургского университета. Исследовательская команда проанализировала данные раскопок, проведенных по всему миру.

В частности, в ходе археологических раскопок в Аризоне (США) были обнаружены характерные черные слои, указывающие на существенные изменения окружающей среды. Расчеты показали, что эти изменения начали происходить примерно с 10 800 года до нашей эры. Также там были найдены обломки космического тела.

Подобные открытия ранее совершались по всему миру. Ученые считают, что почти 13 тысяч лет назад на Землю обрушился поток обломков взорвавшейся кометы. Это была катастрофа планетарного масштаба. Более мощной ученые считают лишь удар астероида, который порядка 66 миллионов лет назад уничтожил динозавров.

Акцент в новом исследовании сделан на том, что разрушительное космическое воздействие хронологически совпадает с серьезными сдвигами в самоорганизации человеческих обществ. Чуть более 12 тысяч лет назад человечество очень стремительно начало менять образ жизни. Именно тогда появились первые оседлые поселения.

Примером тому служит древнейший город на Земле Гебекли-Тепе, расположенный на территории современной Турции. Кстати, недавно при раскопках в этом поселении был обнаружен древнейший в мире храм под открытым небом. Эксперты предполагают, что символы, высеченные на его гигантских каменных столбах, могут быть попыткой увековечивания глобальной космической катастрофы.

Исследователи в своей работе также пишут, что проведенный анализ показал: столкновение обломков кометы произошло до начала периода неолита в юго-западной Азии. А именно в регионе, который охватывает части современных Египта, Ирака и Ливана.

Известно, что именно в данном обширном регионе более 12 тысяч лет назад общества охотников-собирателей начали стремительно изменять свой образ жизни. Они начали строить постоянные поселения и сосредоточили свои усилия на ведении сельского хозяйства. Именно там и возникли первые мощные цивилизации мира.

Ученые пишут, что удар кометы, вероятно, уничтожил многие виды крупных животных и положил начало небольшому ледниковому периоду, который длился чуть более 1000 лет. Кстати, эта теория впервые была предложена в 2007 году. Похоже, только сейчас она получила первые веские доказательства.

Исследователи проанализировали геологические данные с четырех континентов, в частности, Северной Америки и Гренландии, где было найдено наибольшее количество следов космической катастрофы. К их числу эксперты относят повышенное количество залежей платины и признаки плавления материалов, которое могло произойти только при чрезвычайно высоких температурах. Также были обнаружены наноалмазы, которые существуют внутри комет и образуются во время взрывов высокой энергии.

Словом, по мнению авторов работы, все это убедительно подтверждает теорию удара обломков кометы о земную поверхность почти 13 тысяч лет назад. Конечно, необходимы дальнейшие исследования. Ученые предполагают, что взрыв кометы мог спровоцировать изменение климата, и людям пришлось стремительно адаптироваться к новым условиям ради собственного выживания. Это дало толчок к развитию технологий, и далее технический прогресс шел по нарастающей.