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25.06.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Врач назвала главную опасность мороженого

Текст: Татьяна Карабут
Даже для абсолютно здорового человека мороженое может представлять опасность. В 30-градусную жару сложно устоять против любимого лакомства. И основная проблема - в отсутствии меры, говорит врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологий Тамара Прунцева.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

По ее словам, рекомендованная норма потребления мороженого - не более 100 грамм примерно два раза в неделю. Больше - уже есть риск получить ЛОР-патологии. Может не только заболеть горло, вред можно нанести связкам, могут обостриться хронические заболевания.

Фото: iStock
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Мороженое относится к десертам, оно имеет высокую калорийность за счет содержания сахара и жиров в нем, поэтому не рекомендуется его употреблять людям, страдающим сахарным диабетом, лицам с избыточной массой тела, при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта (таких как панкреатиты, гастриты).

"Если у человека нормальный вес, и у него присутствуют достаточные физические нагрузки, съесть стаканчик мороженого в качестве второго завтрака - неплохой выбор в жару. А если съесть на ночь большую порцию мороженого, это совсем другое дело. Даже если речь идет о низкокалорийном мороженом. Важно время приема и его количество", - уточняет врач.

Тамара Прунцева советует отдавать предпочтение продукту с меньшим количеством ингредиентов - чем их меньше, тем больше пользы. Лучше избегать мороженого, где "все включено": мороженое с повышенным количеством жиров, сладкое варенье, печенье, сироп и т.п.

Сейчас также в магазинах много так называемого "правильного" мороженого. Например, сорбеты могут состоять полностью из ягод и фруктов, и они уж точно не принесут вреда, говорит диетолог.

По ее мнению, не стоит опасаться в составе мороженого консервантов или добавок под маркировкой "Е". Консерванты добавляются для того, чтобы продукт дольше сохранился, а добавки "Е" - в основном природного происхождения.

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