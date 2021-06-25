Врач рассказал, кому нужно воздержаться от летнего отдыха на море

Отдых у моря полезен для здоровья тем, что обеспечивает организм запасами йода, а содержащиеся в морской воде соли и минералы оказывают благотворное влияние на здоровье. В то же время не всем людям по состоянию здоровья подходит морской климат.

Как сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, перед поездкой на море людям, перенесшим заболевания легких, стоит проконсультироваться у лечащих врачей перед поездкой на море. При этом следует учитывать эпидемиологическую ситуацию на курорте и помнить, что устойчивый иммунитет к COVID-19 вырабатывается не сразу, а только через некоторое время после введения второго компонента

Кроме того, перед путешествием на курорты стоит помнить, что резкая смена климата - это всегда стресс для организма и ему необходимо время и силы на адаптацию. "Поэтому при планировании таких поездок необходимо закладывать время на акклиматизацию как в одну сторону, так и обратно", - отметил врач.

Отметим, что медики также считают летний отдых на морском курорте представляет риск для гипертоников из-за резкого повышения артериального давления. Это происходит из-за того, что морской климат влажный и жаркий, а повышенная влажность начинает препятствовать потоотделению, что приводит к застою лишней жидкости в организме, провоцируя гипертонический криз.