Врач рассказала, как помочь себе в жару

Установившаяся в Центральной России жара может стать серьезным испытанием для организма. Что нужно сделать, чтобы пережить это время без последствий для здоровья, рассказала врач-аллерголог-иммунолог отделения аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН Татьяна Филимонова.

Прежде всего, необходимо установить питьевой режим - рекомендуется выпивать в сутки 2,5-3 литра чистой воды.

Немаловажно и правильное питание, считает врач. Предпочтение в жаркие дни стоит отдавать свежим ягодам, фруктам и овощам. Для восполнения утраты магния желательно добавлять в меню шпинат, орехи, кунжут и гречку, а для пополнения калия - томаты, бананы, клюкву, сухофрукты и цитрусовые.

Одежду лучше носить из натуральных тканей - хлопка, льна или шелка, ведь синтетика создает парниковый эффект и создает риск быстрого перегрева. Не стоит забывать и о головном уборе.

В жаркие дни стоит отказаться от физических нагрузок. Длительные прогулки, работа на огороде и поднятие тяжестей может привести к тепловому удару. Пребывание на солнце не должно превышать 20 минут.

При появлении слабости, учащенного сердцебиения, тошноты и головокружения, следует немедленно обратиться к врачу. "Такие симптомы могут указывать на тепловой удар, - рассказала Филимонова в беседе с aif.ru. - Чтобы нормализовать состояние, можно воспользоваться охлажденными салфетками. Их необходимо прикладывать к голове и шее, меняя по мере нагревания".