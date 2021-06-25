Врачи рассказали, как в жару легче перенести "тепловую лень"

Физиологи рассчитали, что в знойную погоду работоспособность падает на 50, а интеллектуальная и умственная деятельность - на десять процентов. Данный феномен получил название "тепловая лень", но трудиться нужно в любую погоду и врачи разработали ряд рекомендаций.

Нейропсихолог Светлана Шишкова, как сообщает aif.ru, рекомендует перестроить рабочий график, поскольку в жару пик работоспособности приходится либо на раннее утро, либо на вторую половину дня. И задуматься о переходе на летний режим работы. При 28,5 градуса по Цельсию рабочий день медики советуют сократить на один час, при 29 градусах - на два часа, при 30,5 градуса - на четыре часа.

Правильное питание также поможет легче переносить зной. "Стоит уменьшить порции и выбирать легкие, нежирные блюда, - советует врач-эндокринолог Алексей Калинчев. - Летом также стоит отказаться от "согревающих" - острых продуктов и соленой пищи, которая повышает давление и может вызвать ухудшение самочувствия".

Показаны не сладкие и не холодные напитки. Лучше всего подойдет обычная вода, а вот спиртное в жару абсолютно противопоказано, так как алкоголь усиливает обезвоживание. Врачи также советует чаще умываться и смачивать плечи и предплечья. Такие "локальные омовения" смывают улучшают "кожное дыхание". При плохом самочувствии в жаркую погоду стоит обязательно обратиться к врачу.