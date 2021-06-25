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Вышел русский трейлер еврейской комедии про похороны "Шалом, папик!"

Новости
    25.06.2021, 14:11
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Кинокомпания ВОЛЬГА Фото: youtube.com/ Кинокомпания ВОЛЬГА
Фото: youtube.com/ Кинокомпания ВОЛЬГА

"Четыре свадьбы и одни похороны" (фильм, а не чудовищно беспомощный сериал по нему), но с матерым еврейским привкусом: компания ВОЛЬГА представила на своем YouTube-канале трейлер этнической американо-канадской комедии "Шалом, папик!" (Shiva Baby). И судя по ролику, будет задорно.

Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
Вышел русский трейлер продолжения анимационного мюзикла "Зверопой"

Синопсис. Дерзкая студентка Даниэль оказывается в экстремально неловкой ситуации, когда на еврейские поминки, где она находится с родителями и друзьями семьи, заявляется ее женатый "папик". "Чтобы сохранить свои тайны, Даниэль придется выкручиваться изо всех сил, балансируя на грани безумия и паники. Однако оказывается, что и ее более взрослому любовнику есть что скрывать", - уведомляют нас. Резюмируя: поминки эти они запомнят надолго.

Поверх картинки - разного рода изумительные выдержки из рецензий на ленту.

Режиссер и автор сценария - дебютантка Эмма Селигман, раздувшая здесь до полного метра свою короткометражку 2018 года, собственно, "Крошку Шиву".

Рэйчел Сеннотт ("Кайф с доставкой") повторит свою роль из оригинала. В других: Молли Гордон ("Оранжевый - хит сезона"), Полли Дрэйпер ("Дефективный детектив"), Дэнни Деферрари ("Закон и порядок"), Фред Меламед ("Фарго"), без которого такого рода фильмы вообще не обходятся в принципе, Дианна Агрон (Куинн из "Хора"), Джеки Хоффман ("Бёрдмен"), Сондра Джеймс ("Джокер").

В онлайн-кинотеатрах - таки официально с 8 июля.

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