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Создатель сериала "Фарго" Ной Хоули анонсировал пятый сезон

Новости
    21.03.2021, 16:23
Текст:   Олег Усков
Фото: www.kinopoisk.ru Фото: www.kinopoisk.ru
Фото: www.kinopoisk.ru

Четвертый сезон величественной криминальной антологии "Фарго", к сожалению, не был столь роскошен, как предыдущие, но назвать его полным провалом было бы несправедливо.

Фото: youtube.com
Сериал по The Last of Us будет отличаться от игры

Поэтому новость у нас для вас скорее хорошая, чем нет - шоураннер предприятия Ной Хоули пообещал сезон пять.

Об этом сообщает Deadline. Пока вообще без каких-либо подробностей. Кроме того, что сценарий - в процессе обмозговывания, и Ной планирует закончить его в следующем году. При этом еще и сам не зная, как там все у него будет обустроено.

"Фарго" - антология с элементами черного юмора, эзотерического сюра и понюшками абсурда ("…да это всего лишь НЛО") , вдохновленная одноименной лентой братьев Коэн 1996 года.

Первый сезон вышел в 2014-м. И выглядел совершенно грандиозно. Не подкачали и второй-третий.

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