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Вышел русский трейлер продолжения анимационного мюзикла "Зверопой"

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    25.06.2021, 12:12
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia

Вслед за оригинальным роликом на YouTube появился локализованный трейлер второго "Зверопоя". С тэглайном "Тяжело быть продюсером, когда ты коала и у тебя лапки". (Коалу Бастера вновь озвучит Мэттью Макконахи.)

Фото: kinopoisk.ru
Вышел новый тизер фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец" Marvel

Режиссер и сценарист - клипмейкер Гарт Дженнингс, сделавший первый фильм, 2016 года. На оригинальной озвучке, помимо МакКонахи, - Тэрон Эджертон (горилла Джонни), Риз Уизерспун (свинья Розита), Ник Кролл (свин Гюнтер), Скарлетт Йоханссон (дикобразиха Эш), Бобби Каннавале (волк Джимми), Боно (лев Клэй) и так далее.

В кино - с 23 декабря. Производство ленты студия продолжала дистанционно из-за пандемии и премьеру пришлось переносить.

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