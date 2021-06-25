Вышел русский трейлер продолжения анимационного мюзикла "Зверопой"

Вслед за оригинальным роликом на YouTube появился локализованный трейлер второго "Зверопоя". С тэглайном "Тяжело быть продюсером, когда ты коала и у тебя лапки". (Коалу Бастера вновь озвучит Мэттью Макконахи.)

Режиссер и сценарист - клипмейкер Гарт Дженнингс, сделавший первый фильм, 2016 года. На оригинальной озвучке, помимо МакКонахи, - Тэрон Эджертон (горилла Джонни), Риз Уизерспун (свинья Розита), Ник Кролл (свин Гюнтер), Скарлетт Йоханссон (дикобразиха Эш), Бобби Каннавале (волк Джимми), Боно (лев Клэй) и так далее.

В кино - с 23 декабря. Производство ленты студия продолжала дистанционно из-за пандемии и премьеру пришлось переносить.