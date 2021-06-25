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25.06.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 20393 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 15,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 7916
  • 2 Московская область 2436
  • 3 Санкт-Петербург 1194
  • 4 Нижегородская область 311
  • 5 Республика Бурятия 281
  • 6 Воронежская область 239
  • 7 Республика Крым 232
  • 8 Брянская область 213
  • 9 Свердловская область 213
  • 10 Иркутская область 207
  • 11 Тверская область 199
  • 12 Архангельская область 198
  • 13 Забайкальский край 193
  • 14 Ростовская область 190
  • 15 Красноярский край 185
  • 16 Самарская область 166
  • 17 Пермский край 165
  • 18 Омская область 164
  • 19 Оренбургская область 164
  • 20 Ленинградская область 162
  • 21 Кемеровская область 162
  • 22 Владимирская область 160
  • 23 Республика Коми 155
  • 24 Смоленская область 151
  • 25 Хабаровский край 151
  • 26 Новосибирская область 151
  • 27 Алтайский край 142
  • 28 Мурманская область 141
  • 29 Тульская область 140
  • 30 Республика Карелия 137
  • 31 Краснодарский край 130
  • 32 Челябинская область 129
  • 33 Саратовская область 128
  • 34 Республика Дагестан 125
  • 35 Приморский край 124
  • 36 Республика Башкортостан 122
  • 37 Калининградская область 120
  • 38 Ярославская область 118
  • 39 Кировская область 118
  • 40 Волгоградская область 117
  • 41 Ставропольский край 108
  • 42 Ульяновская область 107
  • 43 Тюменская область 106
  • 44 Астраханская область 105
  • 45 Республика Хакасия 99
  • 46 Пензенская область 99
  • 47 Ханты-Мансийский автономный округ 99
  • 48 Севастополь 96
  • 49 Республика Саха (Якутия) 95
  • 50 Курская область 91
  • 51 Псковская область 90
  • 52 Костромская область 83
  • 53 Вологодская область 83
  • 54 Орловская область 80
  • 55 Амурская область 78
  • 56 Белгородская область 75
  • 57 Ивановская область 73
  • 58 Тамбовская область 73
  • 59 Рязанская область 71
  • 60 Калужская область 70
  • 61 Удмуртская Республика 68
  • 62 Липецкая область 66
  • 63 Сахалинская область 63
  • 64 Томская область 60
  • 65 Республика Чувашия 57
  • 66 Новгородская область 48
  • 67 Ямало-Ненецкий автономный округ 45
  • 68 Республика Мордовия 45
  • 69 Курганская область 43
  • 70 Республика Калмыкия 40
  • 71 Камчатский край 38
  • 72 Республика Татарстан 35
  • 73 Республика Алтай 32
  • 74 Республика Марий Эл 32
  • 75 Республика Тыва 30
  • 76 Кабардино-Балкарская Республика 30
  • 77 Чеченская Республика 28
  • 78 Карачаево-Черкесская Республика 21
  • 79 Республика Ингушетия 18
  • 80 Магаданская область 15
  • 81 Республика Адыгея 15
  • 82 Республика Северная Осетия-Алания 13
  • 83 Еврейская автономная область 10
  • 84 Ненецкий автономный округ 8
  • 85 Чукотский автономный округ 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 409 088 случаев (+0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Северная Осетия-Алания 0,08%
  • 2. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея 0,1%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Ингушетия 0,11%
За последние сутки подтверждена 601 смерть
  • Москва 98
  • Санкт-Петербург 98
  • Республика Бурятия 26
  • Нижегородская область 25
  • Московская область 19
  • Краснодарский край 19
  • Свердловская область 18
  • Пензенская область 16
  • Иркутская область 13
  • Брянская область 12
  • Самарская область 11
  • Пермский край 10
  • Саратовская область 10
  • Красноярский край 9
  • Новосибирская область 9
  • Ленинградская область 8
  • Ростовская область 8
  • Воронежская область 7
  • Тульская область 7
  • Республика Крым 7
  • Ульяновская область 7
  • Мурманская область 6
  • Волгоградская область 6
  • Ставропольский край 6
  • Челябинская область 6
  • Липецкая область 5
  • Смоленская область 5
  • Тверская область 5
  • Калининградская область 5
  • Астраханская область 5
  • Республика Чувашия 5
  • Тюменская область 5
  • Алтайский край 5
  • Кемеровская область 5
  • Забайкальский край 5
  • Ивановская область 4
  • Рязанская область 4
  • Республика Карелия 4
  • Псковская область 4
  • Республика Башкортостан 4
  • Оренбургская область 4
  • Приморский край 4
  • Хабаровский край 4
  • Владимирская область 3
  • Курская область 3
  • Орловская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Ярославская область 3
  • Республика Коми 3
  • Севастополь 3
  • Республика Дагестан 3
  • Республика Марий Эл 3
  • Республика Татарстан 3
  • Омская область 3
  • Белгородская область 2
  • Калужская область 2
  • Вологодская область 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Курганская область 2
  • Республика Тыва 2
  • Республика Адыгея 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Чеченская Республика 1
  • Республика Мордовия 1
  • Удмуртская Республика 1
  • Кировская область 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Магаданская область 1
  • Сахалинская область 1

За весь период по России умерло 132 064 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 024 человека
  • Москва 4558
  • Санкт-Петербург 1897
  • Московская область 1702
  • Воронежская область 233
  • Свердловская область 191
  • Архангельская область 188
  • Нижегородская область 165
  • Самарская область 159
  • Омская область 157
  • Владимирская область 156
  • Брянская область 146
  • Республика Крым 142
  • Липецкая область 138
  • Забайкальский край 135
  • Республика Татарстан 131
  • Белгородская область 124
  • Смоленская область 122
  • Саратовская область 115
  • Калининградская область 113
  • Кировская область 113
  • Челябинская область 113
  • Пермский край 104
  • Ульяновская область 103
  • Красноярский край 101
  • Тамбовская область 98
  • Республика Бурятия 98
  • Тюменская область 97
  • Хабаровский край 96
  • Новосибирская область 93
  • Кемеровская область 91
  • Курская область 88
  • Ставропольский край 87
  • Республика Башкортостан 84
  • Ростовская область 82
  • Томская область 81
  • Республика Саха (Якутия) 81
  • Орловская область 76
  • Волгоградская область 76
  • Ханты-Мансийский автономный округ 75
  • Амурская область 72
  • Республика Дагестан 71
  • Ленинградская область 70
  • Рязанская область 68
  • Республика Карелия 65
  • Калужская область 64
  • Тульская область 62
  • Оренбургская область 61
  • Приморский край 59
  • Ивановская область 56
  • Мурманская область 56
  • Краснодарский край 56
  • Ярославская область 54
  • Тверская область 53
  • Иркутская область 49
  • Астраханская область 46
  • Новгородская область 44
  • Севастополь 42
  • Республика Мордовия 42
  • Костромская область 41
  • Республика Коми 41
  • Удмуртская Республика 41
  • Республика Чувашия 41
  • Курганская область 38
  • Сахалинская область 37
  • Псковская область 31
  • Республика Марий Эл 28
  • Вологодская область 27
  • Республика Тыва 25
  • Республика Калмыкия 24
  • Пензенская область 18
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 17
  • Республика Хакасия 16
  • Кабардино-Балкарская Республика 15
  • Республика Алтай 15
  • Республика Адыгея 12
  • Чеченская Республика 11
  • Республика Ингушетия 9
  • Республика Северная Осетия - Алания 9
  • Карачаево-Черкесская Республика 8
  • Ненецкий автономный округ 7
  • Камчатский край 5
  • Магаданская область 5
  • Еврейская автономная область 2
  • Алтайский край 1
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 929 639.

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