За сутки в России подтверждено 20393 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 15,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 7916
- 2 Московская область 2436
- 3 Санкт-Петербург 1194
- 4 Нижегородская область 311
- 5 Республика Бурятия 281
- 6 Воронежская область 239
- 7 Республика Крым 232
- 8 Брянская область 213
- 9 Свердловская область 213
- 10 Иркутская область 207
- 11 Тверская область 199
- 12 Архангельская область 198
- 13 Забайкальский край 193
- 14 Ростовская область 190
- 15 Красноярский край 185
- 16 Самарская область 166
- 17 Пермский край 165
- 18 Омская область 164
- 19 Оренбургская область 164
- 20 Ленинградская область 162
- 21 Кемеровская область 162
- 22 Владимирская область 160
- 23 Республика Коми 155
- 24 Смоленская область 151
- 25 Хабаровский край 151
- 26 Новосибирская область 151
- 27 Алтайский край 142
- 28 Мурманская область 141
- 29 Тульская область 140
- 30 Республика Карелия 137
- 31 Краснодарский край 130
- 32 Челябинская область 129
- 33 Саратовская область 128
- 34 Республика Дагестан 125
- 35 Приморский край 124
- 36 Республика Башкортостан 122
- 37 Калининградская область 120
- 38 Ярославская область 118
- 39 Кировская область 118
- 40 Волгоградская область 117
- 41 Ставропольский край 108
- 42 Ульяновская область 107
- 43 Тюменская область 106
- 44 Астраханская область 105
- 45 Республика Хакасия 99
- 46 Пензенская область 99
- 47 Ханты-Мансийский автономный округ 99
- 48 Севастополь 96
- 49 Республика Саха (Якутия) 95
- 50 Курская область 91
- 51 Псковская область 90
- 52 Костромская область 83
- 53 Вологодская область 83
- 54 Орловская область 80
- 55 Амурская область 78
- 56 Белгородская область 75
- 57 Ивановская область 73
- 58 Тамбовская область 73
- 59 Рязанская область 71
- 60 Калужская область 70
- 61 Удмуртская Республика 68
- 62 Липецкая область 66
- 63 Сахалинская область 63
- 64 Томская область 60
- 65 Республика Чувашия 57
- 66 Новгородская область 48
- 67 Ямало-Ненецкий автономный округ 45
- 68 Республика Мордовия 45
- 69 Курганская область 43
- 70 Республика Калмыкия 40
- 71 Камчатский край 38
- 72 Республика Татарстан 35
- 73 Республика Алтай 32
- 74 Республика Марий Эл 32
- 75 Республика Тыва 30
- 76 Кабардино-Балкарская Республика 30
- 77 Чеченская Республика 28
- 78 Карачаево-Черкесская Республика 21
- 79 Республика Ингушетия 18
- 80 Магаданская область 15
- 81 Республика Адыгея 15
- 82 Республика Северная Осетия-Алания 13
- 83 Еврейская автономная область 10
- 84 Ненецкий автономный округ 8
- 85 Чукотский автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 409 088 случаев (+0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Северная Осетия-Алания 0,08%
- 2. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея 0,1%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Ингушетия 0,11%
За последние сутки подтверждена 601 смерть
- Москва 98
- Санкт-Петербург 98
- Республика Бурятия 26
- Нижегородская область 25
- Московская область 19
- Краснодарский край 19
- Свердловская область 18
- Пензенская область 16
- Иркутская область 13
- Брянская область 12
- Самарская область 11
- Пермский край 10
- Саратовская область 10
- Красноярский край 9
- Новосибирская область 9
- Ленинградская область 8
- Ростовская область 8
- Воронежская область 7
- Тульская область 7
- Республика Крым 7
- Ульяновская область 7
- Мурманская область 6
- Волгоградская область 6
- Ставропольский край 6
- Челябинская область 6
- Липецкая область 5
- Смоленская область 5
- Тверская область 5
- Калининградская область 5
- Астраханская область 5
- Республика Чувашия 5
- Тюменская область 5
- Алтайский край 5
- Кемеровская область 5
- Забайкальский край 5
- Ивановская область 4
- Рязанская область 4
- Республика Карелия 4
- Псковская область 4
- Республика Башкортостан 4
- Оренбургская область 4
- Приморский край 4
- Хабаровский край 4
- Владимирская область 3
- Курская область 3
- Орловская область 3
- Тамбовская область 3
- Ярославская область 3
- Республика Коми 3
- Севастополь 3
- Республика Дагестан 3
- Республика Марий Эл 3
- Республика Татарстан 3
- Омская область 3
- Белгородская область 2
- Калужская область 2
- Вологодская область 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Курганская область 2
- Республика Тыва 2
- Республика Адыгея 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Мордовия 1
- Удмуртская Республика 1
- Кировская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Республика Саха (Якутия) 1
- Магаданская область 1
- Сахалинская область 1
За весь период по России умерло 132 064 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 024 человека
- Москва 4558
- Санкт-Петербург 1897
- Московская область 1702
- Воронежская область 233
- Свердловская область 191
- Архангельская область 188
- Нижегородская область 165
- Самарская область 159
- Омская область 157
- Владимирская область 156
- Брянская область 146
- Республика Крым 142
- Липецкая область 138
- Забайкальский край 135
- Республика Татарстан 131
- Белгородская область 124
- Смоленская область 122
- Саратовская область 115
- Калининградская область 113
- Кировская область 113
- Челябинская область 113
- Пермский край 104
- Ульяновская область 103
- Красноярский край 101
- Тамбовская область 98
- Республика Бурятия 98
- Тюменская область 97
- Хабаровский край 96
- Новосибирская область 93
- Кемеровская область 91
- Курская область 88
- Ставропольский край 87
- Республика Башкортостан 84
- Ростовская область 82
- Томская область 81
- Республика Саха (Якутия) 81
- Орловская область 76
- Волгоградская область 76
- Ханты-Мансийский автономный округ 75
- Амурская область 72
- Республика Дагестан 71
- Ленинградская область 70
- Рязанская область 68
- Республика Карелия 65
- Калужская область 64
- Тульская область 62
- Оренбургская область 61
- Приморский край 59
- Ивановская область 56
- Мурманская область 56
- Краснодарский край 56
- Ярославская область 54
- Тверская область 53
- Иркутская область 49
- Астраханская область 46
- Новгородская область 44
- Севастополь 42
- Республика Мордовия 42
- Костромская область 41
- Республика Коми 41
- Удмуртская Республика 41
- Республика Чувашия 41
- Курганская область 38
- Сахалинская область 37
- Псковская область 31
- Республика Марий Эл 28
- Вологодская область 27
- Республика Тыва 25
- Республика Калмыкия 24
- Пензенская область 18
- Ямало-Ненецкий автономный округ 17
- Республика Хакасия 16
- Кабардино-Балкарская Республика 15
- Республика Алтай 15
- Республика Адыгея 12
- Чеченская Республика 11
- Республика Ингушетия 9
- Республика Северная Осетия - Алания 9
- Карачаево-Черкесская Республика 8
- Ненецкий автономный округ 7
- Камчатский край 5
- Магаданская область 5
- Еврейская автономная область 2
- Алтайский край 1
- Чукотский автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 929 639.