За сутки в России подтверждено 20393 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 15,3% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 7916

2 Московская область 2436

3 Санкт-Петербург 1194

4 Нижегородская область 311

5 Республика Бурятия 281

6 Воронежская область 239

7 Республика Крым 232

8 Брянская область 213

9 Свердловская область 213

10 Иркутская область 207

11 Тверская область 199

12 Архангельская область 198

13 Забайкальский край 193

14 Ростовская область 190

15 Красноярский край 185

16 Самарская область 166

17 Пермский край 165

18 Омская область 164

19 Оренбургская область 164

20 Ленинградская область 162

21 Кемеровская область 162

22 Владимирская область 160

23 Республика Коми 155

24 Смоленская область 151

25 Хабаровский край 151

26 Новосибирская область 151

27 Алтайский край 142

28 Мурманская область 141

29 Тульская область 140

30 Республика Карелия 137

31 Краснодарский край 130

32 Челябинская область 129

33 Саратовская область 128

34 Республика Дагестан 125

35 Приморский край 124

36 Республика Башкортостан 122

37 Калининградская область 120

38 Ярославская область 118

39 Кировская область 118

40 Волгоградская область 117

41 Ставропольский край 108

42 Ульяновская область 107

43 Тюменская область 106

44 Астраханская область 105

45 Республика Хакасия 99

46 Пензенская область 99

47 Ханты-Мансийский автономный округ 99

48 Севастополь 96

49 Республика Саха (Якутия) 95

50 Курская область 91

51 Псковская область 90

52 Костромская область 83

53 Вологодская область 83

54 Орловская область 80

55 Амурская область 78

56 Белгородская область 75

57 Ивановская область 73

58 Тамбовская область 73

59 Рязанская область 71

60 Калужская область 70

61 Удмуртская Республика 68

62 Липецкая область 66

63 Сахалинская область 63

64 Томская область 60

65 Республика Чувашия 57

66 Новгородская область 48

67 Ямало-Ненецкий автономный округ 45

68 Республика Мордовия 45

69 Курганская область 43

70 Республика Калмыкия 40

71 Камчатский край 38

72 Республика Татарстан 35

73 Республика Алтай 32

74 Республика Марий Эл 32

75 Республика Тыва 30

76 Кабардино-Балкарская Республика 30

77 Чеченская Республика 28

78 Карачаево-Черкесская Республика 21

79 Республика Ингушетия 18

80 Магаданская область 15

81 Республика Адыгея 15

82 Республика Северная Осетия-Алания 13

83 Еврейская автономная область 10

84 Ненецкий автономный округ 8

85 Чукотский автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 409 088 случаев (+0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Северная Осетия-Алания 0,08%

2. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея 0,1%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Ингушетия 0,11% За последние сутки подтверждена 601 смерть Москва 98

Санкт-Петербург 98

Республика Бурятия 26

Нижегородская область 25

Московская область 19

Краснодарский край 19

Свердловская область 18

Пензенская область 16

Иркутская область 13

Брянская область 12

Самарская область 11

Пермский край 10

Саратовская область 10

Красноярский край 9

Новосибирская область 9

Ленинградская область 8

Ростовская область 8

Воронежская область 7

Тульская область 7

Республика Крым 7

Ульяновская область 7

Мурманская область 6

Волгоградская область 6

Ставропольский край 6

Челябинская область 6

Липецкая область 5

Смоленская область 5

Тверская область 5

Калининградская область 5

Астраханская область 5

Республика Чувашия 5

Тюменская область 5

Алтайский край 5

Кемеровская область 5

Забайкальский край 5

Ивановская область 4

Рязанская область 4

Республика Карелия 4

Псковская область 4

Республика Башкортостан 4

Оренбургская область 4

Приморский край 4

Хабаровский край 4

Владимирская область 3

Курская область 3

Орловская область 3

Тамбовская область 3

Ярославская область 3

Республика Коми 3

Севастополь 3

Республика Дагестан 3

Республика Марий Эл 3

Республика Татарстан 3

Омская область 3

Белгородская область 2

Калужская область 2

Вологодская область 2

Республика Северная Осетия - Алания 2

Курганская область 2

Республика Тыва 2

Республика Адыгея 1

Республика Калмыкия 1

Республика Ингушетия 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Карачаево-Черкесская Республика 1

Чеченская Республика 1

Республика Мордовия 1

Удмуртская Республика 1

Кировская область 1

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Республика Саха (Якутия) 1

Магаданская область 1

Сахалинская область 1 За весь период по России умерло 132 064 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 024 человека Москва 4558

Санкт-Петербург 1897

Московская область 1702

Воронежская область 233

Свердловская область 191

Архангельская область 188

Нижегородская область 165

Самарская область 159

Омская область 157

Владимирская область 156

Брянская область 146

Республика Крым 142

Липецкая область 138

Забайкальский край 135

Республика Татарстан 131

Белгородская область 124

Смоленская область 122

Саратовская область 115

Калининградская область 113

Кировская область 113

Челябинская область 113

Пермский край 104

Ульяновская область 103

Красноярский край 101

Тамбовская область 98

Республика Бурятия 98

Тюменская область 97

Хабаровский край 96

Новосибирская область 93

Кемеровская область 91

Курская область 88

Ставропольский край 87

Республика Башкортостан 84

Ростовская область 82

Томская область 81

Республика Саха (Якутия) 81

Орловская область 76

Волгоградская область 76

Ханты-Мансийский автономный округ 75

Амурская область 72

Республика Дагестан 71

Ленинградская область 70

Рязанская область 68

Республика Карелия 65

Калужская область 64

Тульская область 62

Оренбургская область 61

Приморский край 59

Ивановская область 56

Мурманская область 56

Краснодарский край 56

Ярославская область 54

Тверская область 53

Иркутская область 49

Астраханская область 46

Новгородская область 44

Севастополь 42

Республика Мордовия 42

Костромская область 41

Республика Коми 41

Удмуртская Республика 41

Республика Чувашия 41

Курганская область 38

Сахалинская область 37

Псковская область 31

Республика Марий Эл 28

Вологодская область 27

Республика Тыва 25

Республика Калмыкия 24

Пензенская область 18

Ямало-Ненецкий автономный округ 17

Республика Хакасия 16

Кабардино-Балкарская Республика 15

Республика Алтай 15

Республика Адыгея 12

Чеченская Республика 11

Республика Ингушетия 9

Республика Северная Осетия - Алания 9

Карачаево-Черкесская Республика 8

Ненецкий автономный округ 7

Камчатский край 5

Магаданская область 5

Еврейская автономная область 2

Алтайский край 1

Чукотский автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 929 639. ВОЗ: Штамм "Дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса