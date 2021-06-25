Захарова: РФ готова к диалогу с ЕС, но без предварительных условий

Москва готова к продолжению равноправного диалога с Брюсселем, но этот диалог не может быть обставлен предварительными условиями - например, угрозами санкций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подтверждаем готовность к продолжению равноправного диалога с ЕС, в том числе по темам, упомянутым в "заключениях" (саммита ЕС - прим. "РГ")), в которых существует взаимный интерес . Однако такой диалог, вопреки надеждам некоторых есовских столиц, не может быть обставлен предварительными условиями. И тем более - угрозами односторонних и противоправных санкций против нашей страны, на которые, как хорошо известно в Брюсселе, неотвратимо последует соразмерный ответ", - говорится в тексте комментария Захаровой.

Напомним, ранее прошел двухдневный саммит ЕС, где особое внимание уделялось отношениям блока с Россией.