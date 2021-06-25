Жириновский возглавил федеральный список ЛДПР на выборах в ГД

ЛДПР официально вступила в борьбу за места в Госдуме. На съезде, который прошел в Москве, было решено, что общефедеральную часть списка кандидатов на думских выборах возглавит сам лидер партии Владимир Жириновский. Политик представил предвыборную программу либерал-демократов.

"Мы хотим быть первой партией в стране. Пока мы третьи, - заявил Жириновский, выступая на съезде. - Но мы знаем, что мы, на самом деле, вторые. Мы боремся одной командой за все хорошее. Я верю в успех в ЛДПР на выборах 19 сентября".

Он уточнил, что партия рассчитывает получить 20 процентов голосов на выборах.

В своем выступлении политик также подчеркнул, что партия - против силовых методов. "Мы не выводим людей на улицу, потому что не хотим сотрясать фундамент страны", - объяснил Жириновский.

Основные тезисы предвыборной программы ЛДПР - помощь гражданам, борьба за благополучие и повышение качества жизни, за безопасность и сохранение суверенитета страны. В партии подчеркнули, что этот документ по ключевым позициям остается неизменным на протяжении многих лет, только актуализируется.

Жириновский, выступая на съезде, представил ряд тезисов программы.

"Должно быть как можно меньше бездомных и голодных", - подчеркнул политик. Он предложил открыть специальные магазины для малоимущих с низкими ценами, а также бесплатно распределять между ними продукты из обычных магазинов с истекающим сроком годности.

ЛДПР, кроме того, предлагает поднять МРОТ с нынешних более 12 тыс. рублей до 15 тыс., а примерно к 2030 году - довести до 35 тыс. рублей.

Жириновский объявил также об оригинальном способе улучшить демографическую обстановку. Женщинам, планирующим аборт, он предложил давать первый семейный капитал, чтобы у них был стимул все-таки родить. "Ты езжай в санаторий. Государство ребенка заберет, а ты получай капитал", - обратился он к потенциальным роженицам.

Кроме того, надо ввести специальные пособия на детей для жителей тех регионов, где уменьшается население, считает политик.

Вместе с тем либерал-демократы выступают за ряд мер против самых состоятельных россиян. "Куда им девать деньги? Сколько нужно яхт?" - обратил внимание Жириновский. Он предложил обязать богатых граждан большую часть средств передать в Центробанк. А ряд крупных предприятий - национализировать с 1 января 2022 года.

"Давайте ограничим вывоз валюты за рубеж, - продолжил политик. - Поможем деньги оставить здесь". Для этого ЛДПР, по его словам предлагает, установить 10-процентный налог на вывод средств, а затем поднять его до 20 процентов.

Лидер ЛДПР также подчеркнул, что вся молодежь должна иметь возможность получить высшее образование, причем нужно увеличить число бюджетных мест. А медицина должна быть полностью бесплатной, уверен Жириновский.

Глава либерал-демократов много рассуждал не только на тему внутренней политики и экономики, но и обратился в своем выступлении и к обстановке на международной арене. Среди прочего, он заявил он необходимости "взять с немцев огромную контрибуцию" за Вторую мировую войну и объявил, что "турецкие проливы - это наш берег".

Заслушав часовую речь лидера, партия объявила результаты голосования. Вторым номером в списке после Жириновского идет глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, третьим - депутат ГД Сергей Каргинов. За ними следует глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. А замыкает пятерку губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

Общефедеральная часть списка состоит из 15 человек (максимально допустимое число кандидатов с этого года), а в целом в федеральный список включены 219 человек. Традиционно он состоит из членов ЛДПР. Участник топ-5 Ярослав Нилов рассказал журналистам, что партия намеренно не привлекает в списки так называемых сторонних "паровозов" для красивой картинки. По его словам, в партии не хотят пользоваться чужим авторитетом. "Исключительно партийцы", - подчеркнул Нилов.

При этом в списки не вошел вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, в день съезда заявивший об уходе из политики.