8 важных книг для подростков

Подростки - самые загадочные люди на свете, уже не дети, но еще не взрослые. Они ищут себя, не боятся задавать сложные вопросы, но одновременно теряются перед надвигающейся на них махиной взрослой жизни. Они с юношеским максимализмом бросаются в гущу событий и особо остро переживают неудачи. Колючие, открытые, отчаянные, смелые, скрытные, нежные и непредсказуемые… Такие герои нужны современным тинейджерам. Они ищут в книгах своих сверстников и готовы рефлексировать вместе с ними, потихоньку разбираясь в себе. Вместе с издательством "МИФ", который празднует в июне свой 16-й день рождения и дарит своим читателям отличные скидки и подарки, мы составили список самых актуальных подростковых книг на важные темы.

"Давай встречаться"

Лора Бадденберг,

Алиша Монтгомери

Что делать, если кажется, что все вокруг уже начали с кем-то встречаться и только ты отстаешь? А если стесняешься рассказать объекту симпатии о своих чувствах? Или уже встречаешься с кем-то, но чувствуешь, что в ваших отношениях что-то не так? Эта книга ответит на все "неудобные" вопросы и поможет подростку выстроить гармоничные и счастливые отношения.

"Банка со светлячками"

Лиза Томпсон

Однажды ночью Нейт с мамой сбегают из дома в старый коттедж за городом. Мама отправляется за продуктами и очень долго не возвращается. Нейт остаётся совсем один в страшном незнакомом месте… Детективная история о дружбе и о том, как разогнать тьму - это рассказ о страхе и надежде, одиночестве и дружбе, с харизматичными персонажами и загадкой, на которую не терпится найти ответ.

"Контролируй это!"

Леона Мильтон,

Мария Томичич

Любить себя со всеми достоинствами и недостатками - это и есть нормальная самооценка. Но как полюбить себя "неидеального"? В этой книге - теория и упражнения, в основе которых терапия принятия и ответственности. Читатель начнет замечать не только свои промахи, но и победы. Разовьет внутреннюю силу и избежит многих психологических проблем, типичных для переходного возраста.

"Я не ОК, и это ОК"

Тина Рэй

Гид по эмоциональному здоровью для подростков. Читатель узнает, какие эмоции бывают и как адекватно реагировать на них. Что делать, если в жизни возникают проблемы - от пищевого расстройства до буллинга. Как стать ментально сильнее, заботиться о себе и поднять настроение, когда грустно. Почитать можно и родителям, которые хотят лучше понимать, что происходит с детьми.

"1000 способов пережить расставание"

Орор Мейер,

Софи Буксом

В жизнь каждого подростка приходит любовь. Завязываются первые отношения. А потом - всё может разрушиться. Эта книга - добрый и понимающий друг, который поддержит подростка в трудный период расставания. Поможет перестать зацикливаться на болезненных чувствах. Посоветует, как общаться с бывшим возлюбленным, чтобы не сделать еще больнее себе и ему.

"Ты имеешь значение!"

Кортни Макавинта,

Андреа Вандер Плайм

Достойных книг о девочках и для девочек - единицы. И такой точно не было в нашем детстве. Но теперь она есть. Она о самоуважении и личных границах. О том, как принять свое тело. Как любить себя и не позволять собой манипулировать. В ней вас ждет доверительный и честный разговор о ценностях и уверенности в себе.

"Спиноза и попкорн"

Рик Дюфер

Если философия кажется вам нудной наукой, попробуйте... посмотреть сериал или фильм. Именно такой совет дает автор книги, итальянский философ и блогер Рик Дюфер. Он показывает, что за хитросплетениями сюжета "Игры престолов", "Властелина колец", "Очень странных дел" и других шедевров кино- и телеиндустрии скрываются самые настоящие философские теории!





"Дыши. Как стать смелее"

Редакторы журнала Breathe

Ребенок растет и неизбежно задает себе вопрос: кто же я? а вдруг у меня не получится? Нужно время и опыт, чтобы научиться быть собой и обрести внутреннюю силу, которая будет помогать двигаться даже в трудных ситуациях. С этой книгой подросток сможет принять свои страхи и обрести уверенность в себе. Научится справляться со стрессом и выбирать правильный круг общения.