8 важных книг для подростков

"Давай встречаться"
Лора Бадденберг,
Алиша Монтгомери
Что делать, если кажется, что все вокруг уже начали с кем-то встречаться и только ты отстаешь? А если стесняешься рассказать объекту симпатии о своих чувствах? Или уже встречаешься с кем-то, но чувствуешь, что в ваших отношениях что-то не так? Эта книга ответит на все "неудобные" вопросы и поможет подростку выстроить гармоничные и счастливые отношения.
"Банка со светлячками"
Лиза Томпсон
Однажды ночью Нейт с мамой сбегают из дома в старый коттедж за городом. Мама отправляется за продуктами и очень долго не возвращается. Нейт остаётся совсем один в страшном незнакомом месте… Детективная история о дружбе и о том, как разогнать тьму - это рассказ о страхе и надежде, одиночестве и дружбе, с харизматичными персонажами и загадкой, на которую не терпится найти ответ.
"Контролируй это!"
Леона Мильтон,
Мария Томичич
Любить себя со всеми достоинствами и недостатками - это и есть нормальная самооценка. Но как полюбить себя "неидеального"? В этой книге - теория и упражнения, в основе которых терапия принятия и ответственности. Читатель начнет замечать не только свои промахи, но и победы. Разовьет внутреннюю силу и избежит многих психологических проблем, типичных для переходного возраста.
"Я не ОК, и это ОК"
Тина Рэй
Гид по эмоциональному здоровью для подростков. Читатель узнает, какие эмоции бывают и как адекватно реагировать на них. Что делать, если в жизни возникают проблемы - от пищевого расстройства до буллинга. Как стать ментально сильнее, заботиться о себе и поднять настроение, когда грустно. Почитать можно и родителям, которые хотят лучше понимать, что происходит с детьми.
"1000 способов пережить расставание"
Орор Мейер,
Софи Буксом
В жизнь каждого подростка приходит любовь. Завязываются первые отношения. А потом - всё может разрушиться. Эта книга - добрый и понимающий друг, который поддержит подростка в трудный период расставания. Поможет перестать зацикливаться на болезненных чувствах. Посоветует, как общаться с бывшим возлюбленным, чтобы не сделать еще больнее себе и ему.
"Ты имеешь значение!"
Кортни Макавинта,
Андреа Вандер Плайм
Достойных книг о девочках и для девочек - единицы. И такой точно не было в нашем детстве. Но теперь она есть. Она о самоуважении и личных границах. О том, как принять свое тело. Как любить себя и не позволять собой манипулировать. В ней вас ждет доверительный и честный разговор о ценностях и уверенности в себе.
"Спиноза и попкорн"
Рик Дюфер
Если философия кажется вам нудной наукой, попробуйте... посмотреть сериал или фильм. Именно такой совет дает автор книги, итальянский философ и блогер Рик Дюфер. Он показывает, что за хитросплетениями сюжета "Игры престолов", "Властелина колец", "Очень странных дел" и других шедевров кино- и телеиндустрии скрываются самые настоящие философские теории!
"Дыши. Как стать смелее"
Редакторы журнала Breathe
Ребенок растет и неизбежно задает себе вопрос: кто же я? а вдруг у меня не получится? Нужно время и опыт, чтобы научиться быть собой и обрести внутреннюю силу, которая будет помогать двигаться даже в трудных ситуациях. С этой книгой подросток сможет принять свои страхи и обрести уверенность в себе. Научится справляться со стрессом и выбирать правильный круг общения.