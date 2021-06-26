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26.06.2021 08:32
Рубрика: Экономика

Аналитик рассказала, что будет с долларом до конца лета

Текст: Матвей Линник
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Риторика Федеральной резервной системы США будет способствовать укреплению доллара против корзины мировых валют, рассказала начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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"По итогам июньского заседания Федрезерв повысил прогноз по инфляции на 2021 год с 2,4% до 3,4%. Регулятор пояснял, что в ходе ближайших заседаний будет обсуждать сворачивание программы QE. Это явный фактор в пользу укрепления доллара против корзины мировых валют", - цитирует экспрта "Прайм".

Тем не менее, по словам специалиста, есть моменты, которые делают ситуацию не столь однозначной. Так, например, всплеск инфляции может оказаться временным. Холоденко отметила, что с начала июня инфляционные ожидания начали сокращаться. Кроме того, согласно сегменту гособлигаций, в ближайшие пять лет инфляция может составить 2,15% по сравнению с 2,3% в начале июня.

В Еврозоне наблюдается аналогичная ситуация, пояснила аналитик. "При прочих равных условиях, это фактор в пользу укрепления доллара против евро. До конца лета высока вероятность спуска пары евро-доллар в район 1,17-1,165", - заключила она.

Экономика Финансы Валютный рынок

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