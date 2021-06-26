Беларусь отмечает новый государственный праздник

Еще один национальный праздник внесен в календарь государственных торжеств Беларуси. В последнее воскресенье июня Синеокая, согласно указу президента страны, будет отмечать День молодежи и студенчества.

Раньше, уточняют местные обозреватели, этот день в республике считался Днём молодежи. Изменения, поясняют они, направлены на повышение статуса студентов и их роли в общественно-политической жизни государства.

Александр Лукашенко в этой связи направил приветствие молодому поколению, подчеркнув, что этот праздник "объединяет миллионы юных сердец в прекрасном чувстве внутренней свободы и целеустремленности, которые живут "в красивой и мирной стране с богатой историей, уникальными традициями и плеядой национальных героев".

Для реализации самых амбициозных начинаний юношей и девушек в стране за это годы, констатирует президент, сделано немало. "Создано сильное социальное государство, которое заботится о молодежи, поддерживает многодетные семьи, предоставляет равные права в получении образования и медицинской помощи".

Пожелав молодежи и студенчеству войти в историю как поколению, ответственному за будущее родной Беларуси, сохранившему исконные ценности и достижения прошлого, глава государства выразил убежденность, что отдавая Отечеству таланты и неиссякаемую энергию, они продолжат славный путь белорусов, подаривших "пример истинной любви к своей земле и преданности Родине".

Кстати, еще четверть века назад в республике был создан и специальный фонд президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. За истекшие годы из его средств было поощрено около сорока тысяч молодежи, более четырех тысяч педагогических и научных работников.

Как уже сообщал "СОЮЗ", в стране прорабатывается и механизм государственного финансирования молодежных инициатив, который позволит региональным организациям получить поддержку на реализацию своих идей. А на финансирование мероприятий подпрограммы "Молодежная политика" государственной программы "Образование и молодежная политика" на 2021-2025 годы будет направлено десять млн белорусских рублей".