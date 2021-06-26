Джулиан Ассанж решил жениться в тюрьме

Причем будущие молодожены намерены организовать две свадьбы: одну в узком кругу в застенках, другую - на воле.

Отношения между Джулианом и Стеллой начались, когда Ассанж скрывался от британской полиции в посольстве Эквадора в Лондоне. За это время у них появились двое детей - мальчишки четырех и двух с половиной лет.

По словам Морис, они с Джулианом хотят оформить брак в тюрьме и сейчас предпринимают необходимые для этого шаги. Дело непростое. Так что точную дату пока назвать невозможно. Говорят, что подобная процедура в местах заключения не случалась уже 12 лет. Неясно и с приглашением гостей.

Но когда Джулиана освободят, оптимистично рассуждает его избранница, мы скорее всего сыграем вторую свадьбу в кругу семьи и друзей.

Когда Джулиана освободят… Толком об этом ничего неизвестно. Ведь на экстрадиции Ассанжа по-прежнему настаивает Вашингтон, обвиняя его вместе с осведомительницей Челси Маннинг в разглашении секретных материалов о действиях американских военных в ходе вторжения в Ирак и Афганистан. Пока на соответствующий запрос американцев лондонское правосудие ответило отказом, ссылаясь на психическое нездоровье заключенного. Из-за океана последовало вторичное требование. Но его в Лондоне еще не рассматривали. Так что Ассанж продолжит сидеть за решеткой в британской столице. Кстати, в Америке ему грозит срок до 175 лет тюрьмы.

Тем не менее, Морис надеется, что новая администрация во главе с президентом Джо Байденом снимет с Джулиана эти обвинения.