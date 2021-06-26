Эксперт дал советы, как охладить квартиру в жару

Установить в квартире кондиционер, чтобы спасаться от жары, хозяева не всегда могут или хотят. Но охладить жилье в знойные дни можно и "бытовыми" способами.

1. Нужно проветривать помещения и делать это вовремя, говорит исполнительный директор Sibling Михаил Шкляр. Минимальная температура на улице - в промежутке от 4 до 7 утра, поэтому логично открывать окна в 9-10 вечера и закрывать утром перед уходом на работу.

2. Поставьте несколько бутылок с холодной водой или емкости со льдом перед обычным вентилятором. Это обеспечит приток холодного воздуха. Изучите режимы вентиляторов - например, у потолочных вентиляторов обычно есть специальный летний режим.

3. Для большей влажности перед открытым окном можно повесить мокрое полотенце.

4. Постельное белье можно охладить в холодильнике - спать будет намного комфортнее.

5. Не используйте ковровые покрытия - они нагреваются и дают другое теплоощущение, не позволяют помещению остыть. Если на полу плитка или камень - можно просто намочить полы, что даст ощущение влажности и также другое теплоощущение.