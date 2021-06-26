Эксперт оценила отмену ЦБ РФ некоторых мер поддержки

С 1 июля ЦБ РФ свернет еще ряд мер в банковском секторе, которые были приняты прошлой весной для поддержки граждан и бизнеса. Постепенно сворачивать меры и пролонгировать некоторые из них регулятор начал еще осенью.

Например, рекомендация кредиторам о реструктуризации долгов россиян, а также малого и среднего бизнеса, пострадавших из-за пандемии, продлевалась несколько раз, но с июля будет отменена на фоне быстрого восстановления экономики.

Как считает младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Юлия Якупова, большинство кредитных организаций не столкнутся с трудностями по формированию резервов, поскольку основной объем уже имеется.

В беседе с агентством "Прайм" Якупова отметила, что возможны единичные случаи негативного влияния на показатели банков, однако это, вероятно, будет следствием "недостаточно консервативной кредитной политики, которая проводилась банками еще до пандемии".