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26.06.2021 22:58
Рубрика: Экономика

Эксперт оценила отмену ЦБ РФ некоторых мер поддержки

Текст: Евгения Думанская

С 1 июля ЦБ РФ свернет еще ряд мер в банковском секторе, которые были приняты прошлой весной для поддержки граждан и бизнеса. Постепенно сворачивать меры и пролонгировать некоторые из них регулятор начал еще осенью.

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Например, рекомендация кредиторам о реструктуризации долгов россиян, а также малого и среднего бизнеса, пострадавших из-за пандемии, продлевалась несколько раз, но с июля будет отменена на фоне быстрого восстановления экономики.

Как считает младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Юлия Якупова, большинство кредитных организаций не столкнутся с трудностями по формированию резервов, поскольку основной объем уже имеется.

В беседе с агентством "Прайм" Якупова отметила, что возможны единичные случаи негативного влияния на показатели банков, однако это, вероятно, будет следствием "недостаточно консервативной кредитной политики, которая проводилась банками еще до пандемии".

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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