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26.06.2021 14:34
Рубрика: Происшествия

Евгений Нифантьев призвал очистить город от наркорекламы

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Галина Бродская Фото: Галина Бродская
Фото: Галина Бродская

Волонтеры члена Общественной палаты России Евгения Нифантьева провели в День борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков совместный рейд с представителями МГЕР и движения "СТОП-наркотик". В ходе акции они закрашивали метки, ведущие на каналы по продаже наркотических средств, в разных локациях района Братеево.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"По официальным данным в России более 600 тысяч человек зарегистрированы как наркозависимые. Но результаты соцопросов говорят, что это лишь десятая часть тех, кто употребляет наркотики. Наркоманию без преувеличения можно назвать самым страшным явлением нашего времени. Причем с каждым годом в ряды наркозависимых попадает все больше молодежи. Сегодня речь идет уже о школьниках, и с этим нужно активно бороться, - отметил Евгений Нифантьев.

Борьба с наркорекламой проходила в два этапа: сначала участники рейда фотографировали метки и лишь затем закрашивали.

В ближайшее время фотографии будут переданы правоохранителям, чтобы ресурсы, на которые вели метки, можно было заблокировать.

Подобные акции планируется провести во всех районах Южного округа. Присоединиться к этой работе могут все жители столицы.

Происшествия Правосудие Охрана порядка

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