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26.06.2021 23:30
Рубрика: В мире

Глава минздрава Великобритании подал в отставку из-за поцелуя с помощницей

Текст: Александр Саможнев

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, который руководил действиями страны по борьбе с коронавирусом, ушел в отставку в субботу, через день после извинений за нарушение правил социального дистанцирования, сообщает AP.

Фото: iStock
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Хэнкок находился под растущим давлением с тех пор, как бульварная газета The Sun опубликовала снимки, на которых министр и старший помощник Джина Коладанджело целуются в офисе министерства здравоохранения.

Издание сообщило, что кадры с камер видеонаблюдения были сделаны 6 мая - за 11 дней до того, как правила изоляции были смягчены, чтобы разрешить объятия и другие физические контакты с людьми, не проживающими в собственном доме.

"И те из нас, кто устанавливает эти правила, должны их придерживаться, и поэтому я должен уйти в отставку", - написал Хэнкок в письме премьер-министру Борису Джонсону. Премьер выразил сожаление по поводу ухода чиновника

Саджид Джавид, который ранее был главой казначейства Великобритании в правительстве Джонсона перед уходом в отставку в феврале 2020 года, заменит Хэнкока на посту министра здравоохранения. Джавид также был министром внутренних дел в правительстве тогдашнего премьер-министра Терезы Мэй.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

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