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26.06.2021 20:19
Рубрика: Общество

Главный терапевт предупредила о риске заразиться COVID-19 через кальян

Текст: Ирина Невинная
Заразиться COVID-19 можно, если не соблюдать правила гигиены при курении кальяна, считает главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Оксана Драпкина.
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Она отметила, что сейчас в стране обострилась эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса. По словам эксперта, вирус размножается активнее во влажной теплой среде, и жаркая погода способствует распространению инфекции. "Именно такая среда создается в трубках кальянов. Исследования показывают, что в кальянах скапливаются и размножаются возбудители туберкулеза. Как правило, люди курят кальян по очереди, не всегда соблюдают правила гигиены и могут передавать бактерии и вирусы друг другу, даже не подозревая об этом", - сказала Оксана Драпкина.

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Главный терапевт страны рекомендует вообще отказаться от курения сигарет, вэйпов, кальянов. "Во время жары нужно стараться дышать чистым свежим воздухом, проводить время в тени или в кондиционируемом помещении. Курение негативно влияет на все системы организма, но в первую очередь, на сердечно-сосудистую и нервную систему. Как это ни парадоксально, именно курение усиливает раздражительность и общую слабость во время жары. Курение и жара вместе ведут к снижению работоспособности и негативно влияют на когнитивные функции, поэтому во время жары курящие люди особенно часто чувствуют себя неважно, а риск развития сердечных заболеваний повышается во много раз", - сказала Оксана Драпкина.

Высокие температуры особенно опасны для стариков и детей, а также для людей, страдающих хроническими заболеваниями, в первую очередь, сердечно-сосудистыми и онкологическими. "На жаре может нарушаться кровоснабжение органов, происходит потеря электролитов, расширяются вены, увеличивается пульс. Это может привести к тромбозам, ишемии, сердечной недостаточности и хронической венозной недостаточности", - говорит врач.

Драпкина рекомендует не оставлять без внимания первые признаки неблагоприятного воздействия жары: это раздражительность, головная боль, снижение работоспособности. В тяжелых случаях нарушается терморегуляция, появляется одышка, человек может потерять сознание. Эти симптомы часто свидетельствуют о возникновении теплового или солнечного удара, который может вызвать повреждения мозга.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Избежать перегрева организма можно, если соблюдать простые правила. "Прежде всего, не забывайте пить как можно больше воды. Пейте понемногу, но буквально каждые 15 минут. Откажитесь от алкоголя и алкогольных коктейлей, сладких напитков, лимонадов, которые лишь увеличивают жажду", - рекомендует главный терапевт. Лучше всего утоляют жажду обычная чистая вода, а также минеральная вода. Что касается пищевого поведения, в жару нужно уменьшить порции еды, есть несколько раз понемногу в течение дня, избегать тяжелой жирной пищи.

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