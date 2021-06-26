Главный терапевт предупредила о риске заразиться COVID-19 через кальян

Заразиться COVID-19 можно, если не соблюдать правила гигиены при курении кальяна, считает главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Оксана Драпкина.

Она отметила, что сейчас в стране обострилась эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса. По словам эксперта, вирус размножается активнее во влажной теплой среде, и жаркая погода способствует распространению инфекции. "Именно такая среда создается в трубках кальянов. Исследования показывают, что в кальянах скапливаются и размножаются возбудители туберкулеза. Как правило, люди курят кальян по очереди, не всегда соблюдают правила гигиены и могут передавать бактерии и вирусы друг другу, даже не подозревая об этом", - сказала Оксана Драпкина.

Главный терапевт страны рекомендует вообще отказаться от курения сигарет, вэйпов, кальянов. "Во время жары нужно стараться дышать чистым свежим воздухом, проводить время в тени или в кондиционируемом помещении. Курение негативно влияет на все системы организма, но в первую очередь, на сердечно-сосудистую и нервную систему. Как это ни парадоксально, именно курение усиливает раздражительность и общую слабость во время жары. Курение и жара вместе ведут к снижению работоспособности и негативно влияют на когнитивные функции, поэтому во время жары курящие люди особенно часто чувствуют себя неважно, а риск развития сердечных заболеваний повышается во много раз", - сказала Оксана Драпкина.

Высокие температуры особенно опасны для стариков и детей, а также для людей, страдающих хроническими заболеваниями, в первую очередь, сердечно-сосудистыми и онкологическими. "На жаре может нарушаться кровоснабжение органов, происходит потеря электролитов, расширяются вены, увеличивается пульс. Это может привести к тромбозам, ишемии, сердечной недостаточности и хронической венозной недостаточности", - говорит врач.

Драпкина рекомендует не оставлять без внимания первые признаки неблагоприятного воздействия жары: это раздражительность, головная боль, снижение работоспособности. В тяжелых случаях нарушается терморегуляция, появляется одышка, человек может потерять сознание. Эти симптомы часто свидетельствуют о возникновении теплового или солнечного удара, который может вызвать повреждения мозга.

Избежать перегрева организма можно, если соблюдать простые правила. "Прежде всего, не забывайте пить как можно больше воды. Пейте понемногу, но буквально каждые 15 минут. Откажитесь от алкоголя и алкогольных коктейлей, сладких напитков, лимонадов, которые лишь увеличивают жажду", - рекомендует главный терапевт. Лучше всего утоляют жажду обычная чистая вода, а также минеральная вода. Что касается пищевого поведения, в жару нужно уменьшить порции еды, есть несколько раз понемногу в течение дня, избегать тяжелой жирной пищи.