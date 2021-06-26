Исландия первой из европейских стран сняла все ограничения из-за COVID-19

Исландцам больше не нужно будет носить маски или держаться на безопасном расстоянии от других людей, поскольку все ограничения COVID-19 сняты в субботу.

"Мы восстанавливаем общество, в котором привыкли жить и к которому стремились. Исландия, вероятно, станет первой страной в Европе, которая снимет все ограничения на COVID-19", - цитирует Reuters министра здравоохранения Свандиса Сваварсдоттира.

По его словам, страна в целом хорошо боролась со вспышкой COVID-19 с помощью строгой системы тестирования и отслеживания, но за последний год несколько раз вводила меры изоляции для сдерживания всплесков инфекции.

Правительство заявляет, что 87 процентов исландцев получили свою первую дозу вакцины от коронавируса, что является самым высоким показателем среди сопоставимых стран. В стране с населением 360 тысяч человек заболеваемость составляет всего 1,6 на 100 000 жителей в среднем за две недели. Только 30 человек умерли из подтвержденных 6 637 случаев инфицирования.

C первого июля туристам, предоставившим сертификат о вакцинации от COVID-19 или справку о перенесенном заболевании, не придется сдавать тест при въезде в страну.