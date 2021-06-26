Новости

Десятки рейсов были отменены или задержаны в аэропортах Москвы 19:52
Исландия первой из европейских стран сняла все ограничения из-за COVID-19 19:40
В Татарстане проверят посадку вертолета на пляж 19:21
Кадырова выдвинули кандидатом на пост главы Чечни на предстоящих выборах 19:08
"Красный Маврикий" поменял хозяина 19:02
Москвичей предупредили об опасной жаре в воскресенье 18:47
Вакцинация будет популярной темой на "Прямой линии с Владимиром Путиным" 18:35
Мурашко: Диспансеризация пройдет с учетом эпидситуации в регионах 17:57
В Сети вышел триллер с Линдеманном и Реввой о маньяке в СССР 17:54
В Брянской области введут обязательную вакцинацию от COVID-19 17:20
Владимир Меньшов заболел коронавирусом 16:39
Кабмин предложил вариант компенсации удорожания продукции металлургов 16:35
В Ялте снова начался ливень с грозой 16:05
Турбизнес попросил власти Кубани смягчить ограничения для отдыхающих 15:46
Список "Родины" на выборах возглавят Алексей Журавлев и Татьяна Буланова 15:43
В ВОЗ призвали не опасаться вакцинации при планировании беременности 15:43
На Урале задержан сбытчик "медотводов" от вакцинации против COVID-19 15:40
Телеведущий и шоумен Геворг Егиазарян умер в 47 лет 15:24
В ВОЗ заявили о вероятности заразиться "Дельтой плюс" от проходящего человека 15:20
В Москве для школьников запустили "Лето моей карьеры" 15:16
В Иране произвели тестовую партию вакцины "Спутник V" 14:58
В Удмуртии на два дня приостановлена вакцинация от COVID-19 14:58
В московском метро останавливали движение из-за упавшего человека 14:51
Актер Леонид Топчиев найден мертвым в своей квартире в Москве 14:49
Черной вдове Marvel установят памятник в Волгограде 14:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
26.06.2021 19:40
Рубрика: В мире

Исландия первой из европейских стран сняла все ограничения из-за COVID-19

Текст: Александр Саможнев

Исландцам больше не нужно будет носить маски или держаться на безопасном расстоянии от других людей, поскольку все ограничения COVID-19 сняты в субботу.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Вводимые на курортах ограничения поднимают спрос на жилье у частников

"Мы восстанавливаем общество, в котором привыкли жить и к которому стремились. Исландия, вероятно, станет первой страной в Европе, которая снимет все ограничения на COVID-19", - цитирует Reuters министра здравоохранения Свандиса Сваварсдоттира.

По его словам, страна в целом хорошо боролась со вспышкой COVID-19 с помощью строгой системы тестирования и отслеживания, но за последний год несколько раз вводила меры изоляции для сдерживания всплесков инфекции.

Правительство заявляет, что 87 процентов исландцев получили свою первую дозу вакцины от коронавируса, что является самым высоким показателем среди сопоставимых стран. В стране с населением 360 тысяч человек заболеваемость составляет всего 1,6 на 100 000 жителей в среднем за две недели. Только 30 человек умерли из подтвержденных 6 637 случаев инфицирования.

C первого июля туристам, предоставившим сертификат о вакцинации от COVID-19 или справку о перенесенном заболевании, не придется сдавать тест при въезде в страну.

В мире Европа Исландия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

МИД назвал мобилизацию Запада на противостояние с КНР либеральным тоталитаризмом
Турбизнес попросил власти Кубани смягчить ограничения для отдыхающих
Минобороны РФ представило видео запуска ракеты-носителя "Союз-2"
В ВОЗ опровергли опасность вакцинации при наличии антител
Прибывающие в Россию мигранты будут подписывать "соглашение о лояльности"
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Россия и США займутся восстановлением нормальной работы дипмиссий