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26.06.2021 13:07
Рубрика: Общество

Кардиолог рассказала, как онкобольным пережить аномальную жару

Текст: Ирина Невинная
В жаркую погоду возрастают риски возникновения проблем со здоровьем у всех, но в особой степени - у людей с сердечно-сосудистой патологией и, тем более, когда она сочетается с онкозаболеванием. В первую очередь речь идет о пожилых пациентах, у которых рак - не единственное заболевание, но страдают также пациенты, чье лечение против рака может сопровождаться кардиотоксичностью, - рассказала врач-кардиолог, заведующая отделением функциональной диагностики НМИЦ онкологии имени Блохина Юлия Гончарова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В каких случаях у онкобольных развивается сердечная недостаточность?

Юлия Гончарова: Это не частая ситуация. В 1-5% случаев сердечная недостаточность может появиться на фоне кардиотоксичной химиотерапии. Это препараты антроциклинового ряда, например, доксорубицин или герцептин.

Фото: НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина
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Чаще всего они используются в лечении рака молочной железы и сарком. Но, повторюсь, у онкологических пациентов сердечная недостаточность возникает редко, за исключением людей в возрасте, у которых она развилась не на фоне лечения, а намного раньше.

Если больному, который проходит курс химиотерапии, в жару стало хуже, что вы ему посоветуете?

Юлия Гончарова: Сначала в любом случае нужно пройти диагностику, чтобы дифференцировать из-за чего ухудшилось самочувствие: из-за жары или от препаратов. Обязательно нужно обратиться к кардиологу, сделать ЭКГ и УЗИ сердца, сдать анализ крови, чтобы проверить натрийуретический пропептид и тропанин I. Если все показатели в норме, то это значит, что причина в жаре.

Как облегчить состояние в этом случае? Думаю, эти советы нужны сейчас всем - и онкопациентам, и тем, у кого проблемы с сердцем и сосудами, да и здоровым людям тоже.

Юлия Гончарова: На улицу выходить только ранним утром или в вечернее время, когда жара спадает. Основной фактор риска в такую погоду у большинства людей, в том числе и с кардиопроблемами, - это обезвоживание. Поэтому очень важно пить достаточное количество воды. Если человек гипертоник и принимает препараты, то на фоне обезвоживания давление может рухнуть, а общее состояние - усугубиться. Именно поэтому важно восполнять объем жидкости в организме.

Каковы признаки обезвоживания? Может человек не знать, не чувствовать, что ему нужно срочно пополнить запасы жидкости в организме?

Юлия Гончарова: Человек может и не хотеть пить. Но в любом случае, в такую жару он будет терять много жидкости.

Сколько воды нужно выпивать в день?

Юлия Гончарова: Если нет выраженной сердечной недостаточности, то около 1,5-2 литров воды в день. Если сердечная недостаточность есть, то 1-1,5 литра в день.

Фото: iStock
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Многие люди с сердечной недостаточностью стараются не пить больше литра воды, чтобы не нагружать сердце, но так делать не надо. Вне зависимости от сопутствующих заболеваний, сокращать объем питья нельзя. Если вы принимаете диуретики, продолжайте принимать, но количество воды все равно увеличьте. К тому же, из-за жары выводится не только вода, но и электролиты, поэтому нужно также пить минеральную воду, чтобы восполнить потерю калия и магния.

А что посоветуете по поводу еды?

Юлия Гончарова: Полезно есть орехи, различные семечки, зелень, фрукты, овощи - они содержат большое количество магния и калия.

Что делать, если подскочило давление?

Юлия Гончарова: Да, гипертензивные кризы учащаются при такой погоде, потому что она сопровождается изменением атмосферного давления. Люди, чувствительные к таким переменам, в зоне риска. На такой случай нужно иметь при себе препараты скорой помощи при высоком давлении типа капотена. Обязательно мониторьте показатели давления 2-3 раза в день.

Часто на жаре учащается пульс. Это опасно?

Юлия Гончарова: У многих людей во время жары начинается тахикардия, даже у здоровых. У здорового человека учащение сердцебиения - это нормальная реакция на жару или низкое давление, поэтому специфическое лечение ему не требуется.

У тех, кто страдает сердечной недостаточностью, обычно есть препараты, которые регулируют пульс. Если сердцебиение участилось на фоне приема этих препаратов, нужно обратиться к врачу, чтобы скорректировать дозу. Самостоятельно этого делать не нужно, потому что за учащением сердцебиения у людей с сердечной недостаточностью может скрываться нарушение ритма.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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