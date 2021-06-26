Китай пригрозил Украине остановить поставки вакцины от коронавируса

Китай пригрозил Украине заблокировать поставку более полумиллиона доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.

По информации дипломатических источников агентства, причиной таких действий стало подписание Киевом документа Совета по правам человека в Женеве, который призывает к тщательному расследованию ситуации с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

После этого Пекин предупредил, что может заблокировать поставку сотен тысяч вакцин от коронавируса на Украину, в случае, если страна не откажется от поддержки документа. Вскоре Киев отозвал свою подпись.

Ранее Украина договорилась с китайской компанией Sinovac BioTech о закупке 1,9 млн доз вакцины CoronaVac. Помимо этого, контракты на поставку препаратов от коронавируса Киев уже заключил с Pfizer, AstraZeneca и Novavax.