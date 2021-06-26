Количество выполняемых тестов на антитела к COVID-19 выросло в 2,5 раза

Лабораторные службы страны сообщают о резком увеличении спроса на проведение тестов на антитела IgG к коронавирусу, при этом примерно три четверти от общего объема составляют количественные тесты - они не только позволяют оценить наличие или отсутствие антител к коронавирусной инфекции, но и оценить их уровень после перенесенной болезни или вакцинации.

"Количество тестов на антитела, выполненных в нашей лабораторной сети с 21 по 24 июня 2021 года, увеличилось более чем в 2,5 раза в сравнении с тем же периодом предыдущей недели, - сообщила заместитель гендиректора Лабораторной службы "Хеликс" Дарья Геворкян. - Мы отмечаем рост количества заказов как в регионах, так и в Москве и Московской области. Основную долю заказов (78%) составляют тесты на количественные антитела IgG, которые показывают уровень антител класса G как после вакцинации препаратами "Спутник V" и "КовиВак", так и после перенесенного заболевания".

В лабораторной службе отметили, что выполнение количественных тестов по-прежнему доступно в центрах во всех городах присутствия службы без предварительной записи, однако сроки выдачи результатов из-за наплыва клиентов увеличены с 1 до 2 суток. Ежедневно в лабораторной службе готовы выполнить до 28 тысяч тестов.

А в крупной лабораторной сети "Инвитро" сообщили, что по-прежнему оперативно выполняют количественное тестирование на антитела в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Уральском и Сибирском регионах. Но в некоторых других городах выполнение тестирования пришлось переориентировать на использование отечественных реагентов из-за возникшей нехватки импортных, поэтому лабораторная служба взяла паузу в 7-10 дней для отладки технологии.

При этом там говорят, что ожидают поставок необходимых химикатов от зарубежных партнеров в самое ближайшее время.

"Думаю, скачок спроса связан с введением ограничений в регионах и увеличением числа людей, планирующих прививку. Например, те, кто ранее болели легко и без подтвержденного диагноза, теперь хотят убедиться - перенесли ли они COVID-19, чтобы решить вопрос о вакцинации, - сказала "РГ" представитель лабораторной службы. - Мы рассчитываем максимально быстро возобновить тестирование в полном объеме, так как понимаем всю важность его выполнения в текущей эпидемиологической обстановке".