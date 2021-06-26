МИД назвал мобилизацию Запада на противостояние с КНР либеральным тоталитаризмом

Мобилизация стран Запада на противостояние с Китаем является примером замены международного права миропорядком, основанным на правилах, а защищаемые Западом "ценности" на поверку оказываются настоящим "либеральным тоталитаризмом", считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нет в международном праве таких положений, согласно которым можно формировать безосновательные заговоры против стран, применяя давление, угрозы и санкции. А в "правилах" Запада есть. И они пытаются распространить свои новые устои на весь мир" - написала Захарова в своем Telegram-канале.

При этом дипломат обратила внимание на интервью госсекретаря США Энтони Блинкена газете The New York Times. Взгляды Вашингтона и Парижа совпадают в том, что Китаю не следует позволять играть доминирующую роль в мире.

По мнению Захаровой, "фраза не просто высокомерная, но и отражающая суть западных маневров". Складывается устойчивое ощущение, что встреча G7 в Британии имела антикитайский подтекст. Она стала первым шагом по созданию антикитайского альянса западных демократий. Это еще один пример замены международного права миропорядком, основанным на правилах.

Кроме того, военно-политические меры подкрепляются мерами экономическими. "Могут ли защищаемые Западом "ценности" существовать спокойно хоть десять лет, не называя никого из мирных государств врагом и противником?", - задает риторическим вопрос Захарова.