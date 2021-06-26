МИД: Учения НАТО на Украине направлены на дестабилизацию на границах РФ

Учения НАТО на Украине являются провокацией дестабилизации по периметру границ России, заявила в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, эти учения преследуют две глобальные задачи. Первая - это бесконечная дестабилизация по периметру российской границы. Это провокация для того, чтобы вызывать на ответ. "А затем этот ответ постоянно выдавать за некие агрессивные действия. Это и есть провокационная деятельность", - заключила Захарова.

Между тем Шестой флот ВМС США официально объявил об участии в учениях Sea Breeze-2021 совместно с ВМС Украины, в которых будут задействованы 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран. Учения пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море.