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26.06.2021 10:50
Рубрика: В мире

МИД заявил о готовности России к диалогу с США по кибербезопасности

Текст: Александр Саможнев

Москва рассчитывает запустить полноформатный и всесторонний диалог с Вашингтоном в сфере кибербезопасности в соответствии с теми договоренностями, которые были достигнуты на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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По словам высокопоставленного дипломата, в этой связи проводятся консультации на уровне и посла, и заместителя министра, и спецпредставителя по вопросам безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Делегации контактировали, когда в Нью-Йорке прорабатывались конкретные аспекты организации работы группы открытого состава.

"Но полноформатный, полноценный, полномасштабный запуск этого диалога еще только предстоит осуществить в соответствии с теми договоренностями, которые были достигнуты на встрече президентов в Женеве. Это стало, как нам всем понятно, одним из главных практических итогов саммита", - заключил Рябков.

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