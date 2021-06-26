МИД заявил о готовности России к диалогу с США по кибербезопасности

Москва рассчитывает запустить полноформатный и всесторонний диалог с Вашингтоном в сфере кибербезопасности в соответствии с теми договоренностями, которые были достигнуты на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам высокопоставленного дипломата, в этой связи проводятся консультации на уровне и посла, и заместителя министра, и спецпредставителя по вопросам безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Делегации контактировали, когда в Нью-Йорке прорабатывались конкретные аспекты организации работы группы открытого состава.

"Но полноформатный, полноценный, полномасштабный запуск этого диалога еще только предстоит осуществить в соответствии с теми договоренностями, которые были достигнуты на встрече президентов в Женеве. Это стало, как нам всем понятно, одним из главных практических итогов саммита", - заключил Рябков.