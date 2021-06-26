Миронов: Мы вернемся к теме объединения с КПРФ после выборов в Госдуму

Председатель объединенной партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Сергей Миронов считает возможным дальнейшее расширение левопатриотического блока: после выборов в Госдуму партия намерена вернуться к вопросу объединения с КПРФ.

"Я убежден, что после выборов последуют и другие вливания в нашу партию других левопатриотических движений", - сказал он в субботу на предвыборном съезде партии​​​.

Миронов напомнил, что речь о необходимости объединения, в том числе и с КПРФ, идет не первый год.

"Сейчас, во время избирательной кампании, это нереально. Но выборы пройдут - и мы вернемся к этому вопросу", - заявил глава партии.

Он добавил, что в Госдуме восьмого созыва "Справедливая Россия" будет создавать межфракционную коалицию.

Напомним, Единый день голосования в России пройдет 17-19 сентября. В эти дни состоятся выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, главы 12 регионов, новых составов 39 законодательных собраний, а также тысячи муниципальных избирательных кампаний.

Выборы восьмого созыва нижней палаты российского парламента назначены указом президента на 17-19 сентября. В Единый день голосования будут избраны также главы 12 регионов, новые составы 39 законодательных собраний, а также пройдут тысячи муниципальных избирательных кампаний.