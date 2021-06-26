Миронов, Прилепин и Семигин возглавят список партии "Справедливая Россия"

Лидеры объединенной партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" пойдут на выборы в Госдуму во главе федерального списка.

В субботу партия проводит предвыборный съезд, на котором утвердит список кандидатов.

Пятерка лидеров списка - председатель партии Сергей Миронов, сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин, актер и режиссер Владимир Меньшов, а также сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков. В таком порядке их назвал глава объединения.

Всего в общефедеральный список партии вошли 307 кандидатов, распределенных по 36 территориальным группам. В их числе футбольный тренер Валерий Газзаев, писатель Николай Стариков, актер и режиссер Николай Бурляев и другие.