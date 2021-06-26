Миронов: Программа "Справедливой России" направлена на борьбу с бедностью

Объединенная партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" главной целью своей предвыборной программы считает борьбу с бедностью. Об этом заявил председатель Сергей Миронов на предвыборном съезде, который проходит сегодня в Подмосковье.

"Тремя колоннами - колонна правых, колонна патриотов и колонна справедливости - мы пойдем на штурм бедности, потому что дальше смиряться с этим положением недопустимо. Центральное направление всей нашей работы, всей нашей программы - борьба с бедностью и ликвидация бедности", - сказал он.

Среди мер, которые должны дать результат в борьбе с бедностью, он назвал:

- введение безусловного базового дохода;

- снижение НДС до 15% для всех товарных позиций;

- ограничение торговой наценки на продукты до 15% от первой оптовой закупки для любых магазинов.

"Мы боремся за власть и хотим перемен, но главное - мы боремся за наших граждан, чтобы они жили справедливо и достойно", - заявил Миронов.