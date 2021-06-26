Миронов: "СР" направит 120 тысяч наблюдателей на выборы в Госдуму

Объединенная партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" намерена охватить наблюдением все избирательные участки в стране в Единый день голосования 19 сентября, заявил председатель партии Сергей Миронов на предвыборном съезде, который проходит в Красногорске.

"Мы продвигаем программу "Справедливый наблюдатель", мы подготовим 120 тысяч наблюдателей, - сказал он. - Мы закроем каждый избирательный участок на все три дня".

Миронов также пообещал, что представители партии будут наблюдать за участками не только во время голосования, но и ночью, чтобы не допустить нарушения целостности сейф-пакетов, в которых будут храниться бюллетени.

"Наши избиратели будут охранять их даже ночью, - предупредил лидер "СР", - если у кого-то есть такие планы - забудьте".

Председатель партии подчеркнул важность честного подсчета и доверия к результатам для стабильности в стране.

"То, что было в Беларуси, никому не надо. Если люди засомневаются в том, что посчитали честно - мама, не горюй, все эти митинги прошлых годов покажутся цветочками, ни в коем случае до этого нельзя допускать. Значит, выборы, как сказал президент, должен быть честными и прозрачными", - заключил Миронов.

Напомним, Единый день голосования в России пройдет 17-19 сентября. В эти дни состоятся выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, главы 12 регионов, новых составов 39 законодательных собраний, а также тысячи муниципальных избирательных кампаний.