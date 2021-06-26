Мишустин назначил Евгения Петрова врио главы Роснедр

Евгений Петров назначен временно исполняющим обязанности руководителя Роснедр. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Временно исполнять обязанности руководителя Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) будет Евгений Петров", - говорится в документе.
До этого Петров занимал должности замруководителя ведомства.
Другим распоряжением от должности замминистра природных ресурсов и экологии - руководителя Роснедр был освобожден Евгений Киселев в связи с упразднением этой должности.